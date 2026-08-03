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ביים ניצחון?

'כמו רואה חשבון של המאפיה': טראמפ כבש ניצחון נוסף 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוסיף בסוף השבוע עוד תואר לרשימת הישגיו על מגרש הגולף – ולא התאפק ועקץ את היריבים (חדשות בעולם)

המגרש הביתי -טראמפ חובט (צילום: שאטרסטוק )

, הנשיא בן ה-80, שוב בכותרות, והפעם לא בגלל הפוליטיקה, אלא בזכות הביצועים שלו על המדשאה.

אמש, יום ראשון, חגג טראמפ את ניצחונו באליפות המועדון ובאליפות הבוגרים של "טראמפ נשיונל" בבדמינסטר, ניו ג'רזי, והוסיף עוד שני גביעים לאוסף המרשים שלו.

בפוסט שהעלה לרשת החברתית "Truth Social", שיתף טראמפ סרטון של מה שכינה "החבטה המנצחת", חבטת פיץ' ממרחק של כ-40-50 יארד שנחתה ברכות עם "בקספין" במרחק זעום בלבד מהגומחה.

אך מה שתפס את מירב תשומת הלב לא היה רק הביצוע הספורטיבי, אלא הטקסט הנלווה שהיה "טראמפי" מתמיד.

החבטה המנצחת - טראמפ שובר שיא אישי
החבטה המנצחת - טראמפ שובר שיא אישי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

"תודה רבה לכל מי שהשתתף," כתב טראמפ בגאווה. "זכיתי עם תוצאה של 70, ואני גאה בכך במיוחד כי בניגוד לשאר המשתתפים, לי ניתן מעט מאוד זמן להתאמן, שכן אני ממוקד בדברים רבים אחרים". הוא חתם את דבריו בעקיצה ישירה לעבר יריביו במועדון: "זה נקרא כישרון, לי יש אותו, ולהם אין!".

למרות הביטחון העצמי המופלג, דיווחים מהשטח מציירים תמונה מעט מורכבת יותר. סרטונים מטקס הענקת הגביעים הראו את טראמפ מקבל שני גביעים גדולים במיוחד לעיני קהל מצומצם יחסית שהתגודד סביבו באגביות, מה שהוביל לביקורות על "קהל זעום" באירוע.

עם הניצחון הזה, טראמפ טוען כעת ללפחות 40 אליפויות מועדון שונות, הישג שהוא מתעקש כי הושג ביושר ובזכות. זאת, למרות ספקנות ארוכת שנים מצד עיתונאי ספורט כמו ריק ריילי, שטען בעבר כי טראמפ "מרמה כמו רואה חשבון של המאפיה" על המגרש.

כך או כך, עבור טראמפ, התוצאה הסופית ברורה: הניצחון הוא שלו, והכישרון, כך נראה, הוא בלעדי.

דונלד טראמפהבית הלבןתחרותגולףמועדון גולף
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