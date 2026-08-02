איש העסקים ג'יי. ג'יי. קפארו בעלים של חברת גרינווטר סרוויסס, המזוהה כתורם פוליטי שתמך בדונלד טראמפ. ( צילום: רשתות חברתיות )

מה שהיה אמור להיות אחד מפרויקטי השדרוג המרשימים של וושינגטון הפך בתוך חודשים לפרשה מביכה ומסקרנת. בריכת ההשתקפות המפורסמת מול אנדרטת לינקולן עברה שיפוץ נרחב, בעלות של מיליוני דולרים, אך במקום לקבל את המראה המושלם שהובטח, היא הפכה לזירה של מים ירוקים, פריחת אצות, ציפוי שהתקלף, חוזים שנויים במחלוקת ואפילו מעצר של ספורטאי אולימפי לשעבר.

משרד המשפטים האמריקני טוען כי לפחות חלק מרכזי מהנזק שנחקר לא נגרם כלל על ידי ונדלים, אלא כתוצאה מעבודה לקויה של הקבלנים. הכול החל בפרויקט השיקום של בריכת ההשתקפות, אחת הנקודות המזוהות ביותר עם הבירה האמריקנית. במסגרת העבודות הוחלף הציפוי של קרקעית הבריכה ונעשה ניסיון להעניק לה מראה כחול ובולט יותר.

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את עבודות הציפוי והשיקום ביצעה חברת "אטלנטיק אינדסטריאל קוטינגס". החברה קיבלה חוזה שהגיע בסופו של דבר לכ־14.7 מיליון דולר. גם כאן התעוררו שאלות, לאחר שהחוזה ניתן ללא תחרות בין הצעות, במסגרת הליך שנומק בדחיפות שבה ביקש הממשל להשלים את השיפוץ.

אבל הבעיה הגדולה לא הסתיימה בציפוי.

במקביל לעבודות השיקום, הוענק לחברת "גרינווטר סרוויסס" חוזה פדרלי בסך כ־1.7 מיליון דולר לטיפול באיכות המים ולמאבק באצות. החברה הייתה אמורה להשתמש במערכת המבוססת על הזרמת בועות זעירות למים, שנועדה לשפר את איכותם ולמנוע את התפתחות האצות. אלא שאז התרחש דבר אירוני במיוחד.

דרמת הבריכה בוושינגטון די.סי. נמשכת. אדם נעצר לאחר שניסה לכאורה לקרוע את תחתית הבריכה ששופצה לאחרונה ( צילום: מסך )

האירוניה כמעט מושלמת: חברת "גרינווטר סרוויסס", ששמה מתורגם ל"שירותי מים ירוקים", שקיבלה אחריות על הבריכה והנה זמן קצר לאחר מילוי הבריכה מחדש, המים דווקא הפכו לירוקים והתפתחה בהם פריחת אצות משמעותית. כך, החברה שנשכרה כדי להילחם במים הירוקים מצאה את עצמה בלב פרשה שבה הבריכה עצמה הפכה לירוקה.

מאחורי חברת גרינווטר סרוויסס עומד איש העסקים ג'יי. ג'יי. קפארו, המזוהה כתורם פוליטי שתמך בדונלד טראמפ. מה שיכול להסביר כמה דברים.

בחברת "גרינווטר סרוויסס" טענו כי המערכת דווקא פעלה כמתוכנן. לפי ההסבר שניתן, האצות שהצטברו במשך שנים במערכת הצינורות התת־קרקעית השתחררו בעקבות הטיפול והגיעו לבריכה, מה שהוביל למראה הירוק.

אלא שבמקביל החלו לצוץ בעיות נוספות בציפוי החדש.

הסיפור קיבל תפנית דרמטית כאשר דייוויד הרן, קיאקיסט אולימפי לשעבר בן 67, נעצר בחשד שפגע בציפוי החדש של הבריכה. בתחילה טענו הרשויות כי הוא גרם נזק מכוון, והפרשה הוצגה כמקרה של השחתה מכוונת של אתר לאומי.

הנשיא דונלד טראמפ עצמו אימץ את הגרסה הזאת והאשים את הוונדלים בנזק שנגרם לבריכה ולסביבתה.

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אלא שבימים האחרונים הגיע המהפך.

משרד המשפטים האמריקני הודיע כי הוא מבקש לבטל את האישומים נגד הרן. לפי המסמכים שהוגשו, הבדיקה העלתה כי הנזק שנמצא בציפוי תאם יותר לבעיות שנגרמו כתוצאה מעבודה לקויה והתקנה פגומה, ולא בהכרח לפעולת השחתה שביצע אדם במקום.

אחד הממצאים המשמעותיים היה שהנזק לא הופיע רק באזור שבו נטען כי הרן פגע בציפוי, אלא גם באזורים נוספים ברחבי הבריכה. הדבר חיזק את האפשרות שהבעיה הייתה טמונה בציפוי ובעבודת ההתקנה עצמה.

התובעת הפדרלית במחוז קולומביה, ז'נין פירו, קידמה בתחילה את הטענה שמדובר בוונדליזם, אך משרד המשפטים שלה נסוג כעת מההליך הפלילי נגד הרן.

בהצהרה שפרסם אמר הנשיא כי הוא "לא מסכים במאה אחוזים" עם פירו. לדבריו, מדובר ב"מקרה טהור של ונדליזם", והוא הצביע גם על נזקים נוספים שנגרמו לטענתו באזור הבריכה, בהם סימון ענק על הדשא שנשא את המספרים "86 47" – ביטוי פוליטי המזוהה עם מתנגדי טראמפ.