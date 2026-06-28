קפץ לבריכה בחליפה: תעלול ציבורי של ממדאני הפך לעימות חריף 

ראש עיריית ניו יורק הפרו פלסטיני, זוהראן ממדאני, ציין את פתיחת עונת הרחצה בעיר בקפיצה לבריכה הציבורית תומאס ג'פרסון במזרח הארלם כשהוא לבוש בחליפה מלאה, ואף שחה עם ילדים במסגרת אירוע לציון 90 שנה להקמת הבריכות הציבוריות בעיר.

אלא שהאירוע החגיגי הפך במהרה לעימות פוליטי חריף, לאחר שממדאני דרש בשיחות עם עיתונאים במקום מהמועמד הרפובליקני למושל ניו יורק וראש מחוז נסאו, ברוס בלייקמן, להתנצל על דברים שאמר נגד חבר הקונגרס הדמוקרטי בראד לנדר.

בלייקמן, חבר המפלגה הרפובליקנית, טען בריאיון כי לנדר "היה יכול להיות שומר במחנה ריכוז אילו היה יכול".

ממדאני, שתמך בלנדר בבחירות המקדימות, גינה את הדברים ואמר כי מדובר ב"יהודי ניו-יורקי גאה". לדבריו, ההשוואה ל"שומר נאצי" היא "בלתי מתקבלת על הדעת, בלתי נתפסת ומגעילה". הוא הוסיף כי היא משקפת ניסיון של המפלגה הרפובליקנית "לשלול את אנושיותם של כל מי שאינם מסכימים עמה".

בלייקמן מצידו דחה את הביקורת והשיב: "זה מגיע מאותו אדם שסירב להשתתף במצעד התמיכה בישראל, כינה את אנשי אייפא"ק 'מפלצות' וביטל את ארוחת הבוקר של יום פורטו ריקו. לזוהראן ממדאני אין שום אמינות. הוא קנאי, אנטישמי ואנטי אמריקני".