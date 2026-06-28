כיכר השבת
אנטישמי בתחפושת

קפץ לבריכה בחליפה: תעלול ציבורי של ממדאני הפך לעימות חריף 

ממדאני תקף מועמד רפובליקני על השוואת חבר קונגרס לקאפו, במהלך אירוע שקיים בבריכה | המועמד הרפובליקני מגיב בהאשמות משלו (מעניין)

ממדאני מבלה בבגדים בבריכה (צילום: רשתות חברתיות)

ראש עיריית ניו יורק הפרו פלסטיני, זוהראן ממדאני, ציין את פתיחת עונת הרחצה בעיר בקפיצה לבריכה הציבורית תומאס ג'פרסון במזרח הארלם כשהוא לבוש בחליפה מלאה, ואף שחה עם ילדים במסגרת אירוע לציון 90 שנה להקמת הבריכות הציבוריות בעיר.

אלא שהאירוע החגיגי הפך במהרה לעימות פוליטי חריף, לאחר שממדאני דרש בשיחות עם עיתונאים במקום מהמועמד הרפובליקני למושל ניו יורק וראש מחוז נסאו, ברוס בלייקמן, להתנצל על דברים שאמר נגד חבר הקונגרס הדמוקרטי בראד לנדר.

בלייקמן, חבר המפלגה הרפובליקנית, טען בריאיון כי לנדר "היה יכול להיות שומר במחנה ריכוז אילו היה יכול".

ממדאני, שתמך בלנדר בבחירות המקדימות, גינה את הדברים ואמר כי מדובר ב"יהודי ניו-יורקי גאה". לדבריו, ההשוואה ל"שומר נאצי" היא "בלתי מתקבלת על הדעת, בלתי נתפסת ומגעילה". הוא הוסיף כי היא משקפת ניסיון של המפלגה הרפובליקנית "לשלול את אנושיותם של כל מי שאינם מסכימים עמה".

בלייקמן מצידו דחה את הביקורת והשיב: "זה מגיע מאותו אדם שסירב להשתתף במצעד התמיכה בישראל, כינה את אנשי אייפא"ק 'מפלצות' וביטל את ארוחת הבוקר של יום פורטו ריקו. לזוהראן ממדאני אין שום אמינות. הוא קנאי, אנטישמי ואנטי אמריקני".

אנטישמיותעימותבריכהרפובליקניםזוהראן ממדאני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר