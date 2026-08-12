רגע מרגש ומיוחד תועד היום (רביעי) במשרד ראש הממשלה, כאשר השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם, הגיע לפגישה עבודה עם בנימין נתניהו – ולא ידע שמחכה לו הפתעה מתוקה במיוחד.

אמסלם, שחגג את יום הולדתו, התארח אצל ראש הממשלה לשיחה על נושאים פוליטיים ככל הנראה הקשורים לפריימריז המתקרב במפלגת הליכוד. אך באמצע הפגישה, צוות משרדו הפתיע אותו בעוגת יום הולדת, ברגע שעורר התרגשות רבה.

"יש רגעים שמזכירים לך שהחיים הם הרבה מעבר לפוליטיקה", כתב אמסלם ברשתות החברתיות לאחר האירוע. "ישבתי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. שוחחנו, כמו תמיד, על הדברים החשובים באמת. על המדינה שלנו, על האתגרים שלפנינו ועל הדרך שעוד מחכה לנו".

השר הוסיף ותיאר את רגע ההפתעה: "ואז, בלי שאדע, הצוות הנפלא שלו הפתיע אותי לכבוד יום ההולדת. מודה שהתרגשתי".

אמסלם, בן 65, משמש כשר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הנוכחית, ובנוסף כשר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. בעבר כיהן כשר התקשורת. הוא נחשב לאחד ממקורביו הוותיקים של נתניהו, ושומר על קשר אישי הדוק עם ראש הממשלה.

"אחרי כל כך הרבה שנים יחד, מאבקים, הכרעות, ימים קשים וגם רגעים גדולים, יש משהו מיוחד ברגע קטן ופשוט של חברות", ציין אמסלם בפרסומו, תוך שהוא מודה לראש הממשלה ולצוותו.

יצוין כי לפני מספר חודשים עבר אמסלם אירוע לבבי קל ואושפז בבית החולים שערי צדק. השר טופל באופן מיידי ושוחרר לביתו במצב מצוין, והמשיך לנהל את פעילות משרדו באופן מלא.

"תודה לך, ראש הממשלה, על הברכה, על החברות ועל הדרך המשותפת. ותודה לצוות המקסים על ההפתעה ועל הלב הגדול", סיכם אמסלם את דבריו. "ממשיכים יחד. יש לנו עוד הרבה מה לעשות למען עם ישראל".