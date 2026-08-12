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אבו חטוב

הרשת הערבית סוערת: מי צריך אוזמפיק כשיש את "דיאטת בן גביר"? 

מ"קייטנה" למשטר צנע: התמונות של האסיר מטולכרם חושפות שוב את המציאות החדשה בבתי הכלא הביטחוניים (חדשות בארץ)

7תגובות
האסיר אבו אל-רוב (צילום: רשתות חברתיות)

תמונות ה"לפני ואחרי" של נדים אבו אל-רוב, שהופצו ברשתות החברתיות ב-11 באוגוסט 2026, הפכו למפגן העוצמה הקיצוני ביותר של מדיניות השר לביטחון לאומי.

אבו אל-רוב, תושב טולכרם שבילה את השנתיים האחרונות במעצר מנהלי, שב לביתו כשהוא קל ב-50% ממשקלו המקורי, מה שגרר מיד תגובות ציניות וזועמות ברשת הערבית תחת ההאשטאג #AbuFit.

התיעוד של רגע המפגש בין האסיר המשוחרר והמצומק לבין אביו, כפי שפורסם על ידי רשת Quds News Network, חושף כיצד נראה בשטח המהפך הדרמטי שעבר מי שרק בפברואר האחרון עוד הוחזק תחת צו מעצר מנהלי שחודש לחצי שנה.

מזהה אותי? אבו אל-רוב נפגש עם אביו
מזהה אותי? אבו אל-רוב נפגש עם אביו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

השינוי הפיזי הזה אינו תוצר של יד המקרה, כבר בינואר 2023 הצהיר כי בכוונתו "לסיים את הקייטנה" של האסירים הביטחוניים. מאז אירועי ה-7 באוקטובר, המדיניות הזו עלתה שלב, כאשר השר הורה על צמצום משמעותי בזכויות ופריבילגיות, תוך קביעת סטנדרט תזונתי מחמיר שמגרד את המינימום הנדרש בחוק בלבד.

בן גביר עצמו לא הסתיר את כוונותיו והבהיר שמדיניותו היא לספק את רמת הקלוריות הבסיסית ביותר, מה שהפך את השהות בכלא למה שהגולשים מכנים בציניות "תוכנית ההרזיה האקסטרימית של בן גביר".

התוצאה, כפי שנשקפת מדמותו של אבו אל-רוב, היא מציאות חדשה שבה האסירים יוצאים לחופשי כשהם חצי מהאדם שנכנסו, במה שנראה כסימן ההיכר החדש של בתי הכלא הביטחוניים בישראל. ובאווירת סוף בין הזמנים זהו בהחלט "סיום קייטנה".
איתמר בן גבירדיאטהאסירים ביטחונייםמעצר מנהליאוזמפיק
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7 תגובות

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6
בגלל זה הפעם בל"נ אצביע רק עוצמה יהודית!!!!
מצביע ש"ס לשעבר
טוב אתה
יוני
5
חתיך . תודה בן גביר
גאון גדול
4
אחלה בן גביר
ש.א

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