טענות של 'ידיעות' לפיהן נער יוצא העדה האתיופית שהיה רעב במשך שעות ארוכות קיבל כוס ענבים בלבד במהלך ביקור בלשכת השר לביטחון הפנים, איתמר בן גביר, עומדות במרכזו של עימות מול לשכת השר.

על פי הטענות, הנער הרעב אולץ להמתין זמן ממושך מבלי שיוגש לו מזון ראוי, למרות שדבר הרעב שלו הובא לידיעת הנוכחים במקום.

הפרטים הללו עלו מתוך שאלות שהפנה העיתונאי גיא אסיף מעיתון "ידיעות אחרונות" אל השר לביטחון הפנים, כחלק מתחקיר עיתונאי הנערך בעניינו. לפי המידע שהציג העיתונאי, הטענה על אודות כוס הענבים והרעב הממושך של הנער מתבססת על דברים שהשמיעה חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה.

השר לביטחון הפנים דחה לחלוטין את התיאור והציג גרסה הפוכה לגבי המזון שניתן לנער הרעב במהלך האירוח הציבורי. בן גביר הצהיר באופן רשמי כי ברגע שבו שמע שהנער לא סעד במשך שעות ארוכות, הוא מיהר להציע לו מזון ואף פעל בעצמו והכין עבור האורח צלחת אוכל מלאה.

לדברי השר, המפגש עצמו נערך לאחר שהוא פגש בנער במהלך דיון בוועדה של כנסת ישראל והחליט להזמין אותו ואת אמו לישיבה ממושכת בלשכתו. בלשכה הוסיפו כי מעבר להגשת האוכל, השר ניצל את המפגש כדי לפנות באופן ישיר אל מפכ"ל המשטרה, במטרה לבחון את עניינו של הנער ולעשות כל שניתן במסגרת תפקידו.

במסגרת תגובתו הפיץ השר את נוסח השאלה של העיתונאי ובצדה סרטון המתעד את המתרחש, תוך שהוא מכנה את חברת הכנסת תמנו-שטה "כן כן אותה שקרנית". בסיום דבריו בחר השר לביטחון הפנים לתקוף ישירות את כלי התקשורת וחתם את תגובתו במילים "ידיעות אחרונות, לא נמאס לכם לשקר?".