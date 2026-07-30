המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

כחודש לאחר הרצח המזעזע, כתב אישום יוגש היום (חמישי) נגד החשוד ברצח רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה. החקירה העלתה כי החשוד הגיע לבית הרב בשעות הבוקר המוקדמות, קיבל אישור להיכנס לחדרו - ודקר אותו ארבע פעמים באמצעות סכין, בעודו שוכב במיטתו.

כזכור, האירוע הקשה התרחש ב-1 ביולי. כוחות משטרה רבים הוזעקו לבית הרב, פתחו בחקירה ובמצוד אחר החשוד, במקביל צוותי מד"א פינו את הרב לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. עוזרו של הרב, שניסה להשתלט על החשוד ולעצור אותו, נפצע באורח קל בידו במהלך המאבק. מיד לאחר הדקירה נמלט החשוד מהמקום, אך בתום מצוד מהיר של בלשי תחנת נתניה והיחידה המרכזית במרחב שרון הוא אותר ונעצר. הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח נתפסה בזירה.

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במהלך החקירה ביצעו החוקרים שורת פעולות, בהן תרגילי חקירה, גביית עדויות ואיסוף ממצאים פורנזיים וראיות נוספות.

על פי המשטרה, החשוד הודה במהלך החקירה בביצוע המעשה, ונגדו גובשה תשתית ראייתית משמעותית. עם סיום החקירה צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש היום לבית המשפט כתב אישום, המייחס לו רצח בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.