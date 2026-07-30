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חודש לאחר הרצח המזעזע: הוגש כתב אישום נגד רוצח רבי עמוס גואטה זצ"ל

חודש לאחר רצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל: החשוד שניסה להטעות את החוקרים שהוא אילם, הודה בפני חוקרי ימ״ר שרון ברצח והסביר את מניעיו במילים: ״הוא משיח שקר״ | בדיקה פסיכיאטרית קבעה כי הוא כשיר לעמוד לדין, והבוקר יוגש נגדו כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות (משטרה)

המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: לפי סעיף 27א)

כחודש לאחר הרצח המזעזע, כתב אישום יוגש היום (חמישי) נגד החשוד ברצח רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה. החקירה העלתה כי החשוד הגיע לבית הרב בשעות הבוקר המוקדמות, קיבל אישור להיכנס לחדרו - ודקר אותו ארבע פעמים באמצעות סכין, בעודו שוכב במיטתו.

כזכור, האירוע הקשה התרחש ב-1 ביולי. כוחות משטרה רבים הוזעקו לבית הרב, פתחו בחקירה ובמצוד אחר החשוד, במקביל צוותי מד"א פינו את הרב לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו.

עוזרו של הרב, שניסה להשתלט על החשוד ולעצור אותו, נפצע באורח קל בידו במהלך המאבק. מיד לאחר הדקירה נמלט החשוד מהמקום, אך בתום מצוד מהיר של בלשי תחנת נתניה והיחידה המרכזית במרחב שרון הוא אותר ונעצר. הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח נתפסה בזירה.

| צילום: צילום: באדיבות לי עייש, I24NEWS

במהלך החקירה ביצעו החוקרים שורת פעולות, בהן תרגילי חקירה, גביית עדויות ואיסוף ממצאים פורנזיים וראיות נוספות.

על פי המשטרה, החשוד הודה במהלך החקירה בביצוע המעשה, ונגדו גובשה תשתית ראייתית משמעותית. עם סיום החקירה צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש היום לבית המשפט כתב אישום, המייחס לו רצח בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.

כתב אישוםרצחנתניהרבי עמוס גואטה
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