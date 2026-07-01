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הלם וזעזוע בנתניה: אלמוני נכנס לבית הכנסת ורצח בדקירות סכין רב מוכר מאוד | כוחות גדולים בזירה

כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו הבוקר לבית כנסת בעיר נתניה, שם נדקר רב מוכר מהעיר | ההרב פונה במצב אנוש ומותו נקבע בבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה הרצח (חרדים)

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זירת הרצח בנתניה, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

רב מוכר מאוד בעיר נתניה נרצח הבוקר (רביעי) על ידי אלמוני שהגיע לבית מדרשו ודקר אותו. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הדיווח הראשוני התקבל בשעה בשעה 05:45במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על גבר שנפצע ברח' שמעון בר יוחאי בנתניה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי פינו לבית החולים לניאדו את הרב במצב אנוש עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

זירת הרצח
זירת הרצח | צילום: צילום: דוברות מד"א

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מאור בראנץ וחובש מד"א יונתן ינקלביץ, סיפרו: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

משטרהרצחמד"אנתניה

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בורא עולם עד מתי דיי דיי דיי בבקשה גאולה ברחמים
שרה

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