זירת הרצח בנתניה, הבוקר ( צילום: דוברות מד"א )

רב מוכר מאוד בעיר נתניה נרצח הבוקר (רביעי) על ידי אלמוני שהגיע לבית מדרשו ודקר אותו. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

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הדיווח הראשוני התקבל בשעה בשעה 05:45במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על גבר שנפצע ברח' שמעון בר יוחאי בנתניה. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי פינו לבית החולים לניאדו את הרב במצב אנוש עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

זירת הרצח - צילום: דוברות מד"א זירת הרצח | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:06

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מאור בראנץ וחובש מד"א יונתן ינקלביץ, סיפרו: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".