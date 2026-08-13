חרדה בכביש: נהג אוטובוס התמוטט בנסיעה ופונה במצב אנוש

שניות של אימה אמיתית נרשמו הערב (חמישי) על כביש 651 סמוך לצומת פל ים, כאשר נסיעה שגרתית הפכה ברגע אחד למאבק דרמטי על חיי אדם. נהג אוטובוס כבן 50 התמוטט פתאום במהלך הנהיגה, איבד את הכרתו ככל הנראה על רקע רפואי חמור, וגרם להתנגשות של כלי הרכב ברכב פרטי שנסע בסביבה.

על פי פרסום מוקד מד"א, צוותי חירום של חובשים ופראמדיקים הוזעקו במהירות לזירה ומצאו מחזה קשה: הנהג שכוב מחוסר הכרה לחלוטין בתוך תא הנהג. אנשי ההצלה חילצו אותו מיד והחלו במאמצי החייאה אינטנסיביים שכללו עיסויים, הנשמות ומתן לא פחות משמונה שוקים חשמליים באמצעות מכשיר דפיברילטור מתקדם.

לאחר לייצוב מצבו הקריטי בשטח, הוא פונה בדחיפות לבית החולים הלל יפה כשמצבו מוגדר אנוש, תוך כדי המשך פעולות ההחייאה. חובשי מד"א, יונתן ינקלביץ, יוסף פרידמן ואלימלך מיכאלוביץ, תיארו את רגע ההגעה לזירה: "כשהגענו לאוטובוס הבחנו במספר נוסעים מבוהלים ונסערים, ובנהג שכוב מחוסר הכרה. בבדיקות מהירות התברר שהוא ללא דופק וללא נשימה, והתחלנו מיד בפעולות החייאה מתקדמות".

במקביל לטיפול הדרמטי בנהג, צוותי מד"א ביצעו סריקות יסודיות בקרב נוסעי האוטובוס ונהגת הרכב הפרטי שהתנגש בו. למרבה המזל, בקרב נוסעי האוטובוס לא אותר איש שנפגע בגוף ולא נדרש פינוי רפואי עבורם, ואילו נהגת הרכב הפרטי נפגעה באורח קל בלבד ופונתה גם היא להמשך טיפול בבית החולים הלל יפה.

האירוע מצטרף לשורת מקרים דומים שהתרחשו לאחרונה בכבישי הארץ. לפני מספר חודשים דיווחנו על נהג אוטובוס שהותקף באלימות בקו 2 בירושלים, כאשר צעירים תקפו אותו בצומת ברמזור אדום וגרמו לו לאיבוד הכרה ואובדן שיניים. גם באותו מקרה, הנהג נאלץ להמשיך לנהוג למרות מצבו הקשה.

במקרה נוסף שהתרחש בבני ברק, נוסעת מבוגרת נפצעה באוטובוס לאחר שנהג נאלץ לבצע בלימת פתע כאשר רכב פרטי חתך את נתיבו בצומת חזון איש. האישה הוטחה בעוצמה לעבר חלקו הקדמי של האוטובוס ונפצעה.