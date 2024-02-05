סוריה, מצרים, עירק אלו רק חלק מהמדינות המסוכנות אליהם הגיע אבי גולד, בראיון מרתק ומפתיע הוא לוקח אותנו לביקור במקומות המדהימים והמרשימים ביותר בעולם | ארי כהן על הביוב בבני ברק | יוסי חיים על סאגת שי גאראוכר וניר ברקת ועל דילמות של חובש בליל שבת ומידע מודיעיני שעלול להציל חיים (דבר השבוע)
המילואימניק החרדי עובר לחולון, שם נתקל בסיטואציות כואבות בתוך מציאות מצחיקה וויכוחים שלא נגמרים אבל מעבירים כאב • איזה נעליים נועלים החובשים ומדוע? • מה קרה באימון הכושר באמצע הלילה והנוסח התימני של התפילה המוכרת • מנדי אושר עם יומנו של מילואימניק - הפרק והאחרון • תם ולא נשלם מסיפורי הית"מ (צבא)
שבוע שני בטירונות שלב ב' והפעם עם תרחישי האימה הצפויים • ההכנות של צה"ל למערכה הבאה ולרעידות אדמה, המקור להצדעה ומה עם מפקד גזר גמדי? • וגם, כך באמצעות ההטעיה הצליחו המחבלים לפגוע בחיילנו וביקור בבית חב"ד בשדרות • מיומנו של טוראי חרדי, פרק 8 (חרדים)
היום אנחנו עושים השתלמויות במסגרת ההכשרה של החיילים כנהגי אמבולנס במילואים • הלידה שהסתבכה והילוד המפורק שדומה למפקד • וגם, איך בשר מקולקל יעזור לנו לטפל במקרי אסון והפנצ'ר שהציל אותנו ממסדר • פרק 6 מתוך יומנו של טוראי חרדי בפיקוד העורף (חרדים)