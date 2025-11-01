כיכר השבת
החסיד מבית שמש חוגג שיא עולמי באולפן כיכר | והאם ראש עיריית בני ברק שיקר לציבור?  

סוריה, מצרים, עירק אלו רק חלק מהמדינות המסוכנות אליהם הגיע אבי גולד, בראיון מרתק ומפתיע הוא לוקח אותנו לביקור במקומות המדהימים והמרשימים ביותר בעולם | ארי כהן על הביוב בבני ברק | יוסי חיים על סאגת שי גאראוכר וניר ברקת ועל דילמות של חובש בליל שבת ומידע מודיעיני שעלול להציל חיים (דבר השבוע) 

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע ראיון חגיגי ומיוחד עם הצעיר מבית שמש שחוגג באולפן 150 מדינות אליהם הגיע. בראיון מרתק עם אבי גולד הוא מספר על המקומות שהפתיעו אותו לטובה (סודן) ועל המקומות שהפתיעו אותו לרעה (לבנון), על הסכנות וההתמודדות, על שנאת ישראל וההסברה שהוא עושה ועל השיא העולמי עליו הוא מכוון.

עוד באולפן כתב הכנסת ארי כהן שלוקח אותנו אל סיפור מקומם במיוחד אותו הוא מסקר בימים אלו, איך יתכן שעיריית מנסה למנוע קיום דיון לטובת התושבי ואיך ראש העיר התחמק וטען שהוא בחו"ל למרות שהוא בכלל נצפה בכנסת.

בנוסף פינת הדילמות עם יוסי חיים מימון והיום על המתקפה המכוערת נגד איש החסד החרדי שי גראוכר, על רכב המליונים של שר הכלכלה על דילמת החובש בליל שבת ועל הפרסום הבטחוני שיכול לעורר בהלה אך חיוני להצלת חיים.

