סוריה, מצרים, עירק אלו רק חלק מהמדינות המסוכנות אליהם הגיע אבי גולד, בראיון מרתק ומפתיע הוא לוקח אותנו לביקור במקומות המדהימים והמרשימים ביותר בעולם | ארי כהן על הביוב בבני ברק | יוסי חיים על סאגת שי גאראוכר וניר ברקת ועל דילמות של חובש בליל שבת ומידע מודיעיני שעלול להציל חיים (דבר השבוע)
לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)