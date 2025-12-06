כיכר השבת
"הדור הבא משלם את המחיר הכבד על קולה וחטיפים" | חדשות השבוע, האלימות בויז'ניץ ו'לפנצ'און'

מגזין הווידאו של 'כיכר השבת' למוצאי שבת: מהדורת 'חדשות השבוע', איצלה כץ עם 'מעייריב' ויוסי חיים מימון עם 'לפנצ'און' - בטיבול בהומור שחור | וגם: האלימות בויז'ניץ ואיך המשטרה לא מוצאת קצה חוט? | ריאיון השבוע: אנדוקרינולוג מומחה מבית החולים רמב"ם עם תמונת המצב המדאיגה של הסכרת, המחירים הכבדים והאם יש דרך לעצור את התסמינים? | צפו (דבר השבוע)

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת מדי מוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופינות הומור שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע בתוכנית:

בנוסף, פרופ' רם וייס, מנהל מרפאת סוכרת ילדים ברמב"ם והאיש שמטפל באלפי ילדים ואברכים חרדים, חושף את האמת הקשה: הדור הבא משלם מחיר כבד על קולה, חטיפים וישיבה ממושכת - אך יש דרך לעצור את זה.

מה הם תסמיני הסכרת? האם היא גנטית? מה אפשר לעשות כדי למנוע ומה אפשר לעשות אם אתם בטרום סכרת או שהלבלב כבר נדפק, וגם הבשורה גדולה: בעוד 10–20 שנה סוכרת סוג 1 כנראה תהפוך לזיכרון. כבר היום יש ניסויים מתקדמים בהשתלת תאי בטא מתאי גזע בתוך קפסולה שמגנה עליהם ממערכת החיסון – לבלב קטן מתחת לעור שמפריש אינסולין לפי הצורך בלי זריקות ובלי משאבות.

1
אני נחרד לראות כמות הסוכרים שצורכים בשבת...שתיה, שקיות, ממתק תהילים, אבות ובנים, קוגל ורוגלך בקידוש...
הקורא

