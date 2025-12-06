תוכנית 'דבר השבוע' משודרת מדי מוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופינות הומור שאתם לא רוצים לפספס.
והשבוע בתוכנית:
- נריה סעדיה עם סיכום חדשות השבוע בכתבת וודיאו מקיפה ומעניינת.
- איצלה כץ עם פינת 'מעייריב' מיוחדת למוצ"ש
- יוסי חיים מימון עם פינת לפנצ'און
בנוסף, פרופ' רם וייס, מנהל מרפאת סוכרת ילדים ברמב"ם והאיש שמטפל באלפי ילדים ואברכים חרדים, חושף את האמת הקשה: הדור הבא משלם מחיר כבד על קולה, חטיפים וישיבה ממושכת - אך יש דרך לעצור את זה.
מה הם תסמיני הסכרת? האם היא גנטית? מה אפשר לעשות כדי למנוע ומה אפשר לעשות אם אתם בטרום סכרת או שהלבלב כבר נדפק, וגם הבשורה גדולה: בעוד 10–20 שנה סוכרת סוג 1 כנראה תהפוך לזיכרון. כבר היום יש ניסויים מתקדמים בהשתלת תאי בטא מתאי גזע בתוך קפסולה שמגנה עליהם ממערכת החיסון – לבלב קטן מתחת לעור שמפריש אינסולין לפי הצורך בלי זריקות ובלי משאבות.
