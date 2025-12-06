תוכנית 'דבר השבוע' משודרת מדי מוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופינות הומור שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע בתוכנית:

נריה סעדיה עם סיכום חדשות השבוע בכתבת וודיאו מקיפה ומעניינת.

איצלה כץ עם פינת 'מעייריב' מיוחדת למוצ"ש

יוסי חיים מימון עם פינת לפנצ'און

בנוסף, פרופ' רם וייס, מנהל מרפאת סוכרת ילדים ברמב"ם והאיש שמטפל באלפי ילדים ואברכים חרדים, חושף את האמת הקשה: הדור הבא משלם מחיר כבד על קולה, חטיפים וישיבה ממושכת - אך יש דרך לעצור את זה.

מה הם תסמיני הסכרת? האם היא גנטית? מה אפשר לעשות כדי למנוע ומה אפשר לעשות אם אתם בטרום סכרת או שהלבלב כבר נדפק, וגם הבשורה גדולה: בעוד 10–20 שנה סוכרת סוג 1 כנראה תהפוך לזיכרון. כבר היום יש ניסויים מתקדמים בהשתלת תאי בטא מתאי גזע בתוך קפסולה שמגנה עליהם ממערכת החיסון – לבלב קטן מתחת לעור שמפריש אינסולין לפי הצורך בלי זריקות ובלי משאבות.