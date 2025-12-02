כיכר השבת
דבר ראשון שצריך לדעת

מה נתגלה באמצע הלילה בבית הכנסת של העצניקים | זו הסיבה שהדרוזים מתגייסים לצה"ל בגיל 40

מי ששיחק את 'הדוב המרקד' בראיון חשוף באולפן | המפקד שגייס מאות חרדים לשלב ב' עונה לביקורת | האם הערים החרדיות בטוחות מבחינה ביטחונית? | ההפתעה שקיבלו הטכנאים האירנים בכור הסודי | רץ ברשת ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)  

תוכנית '' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית מפקד הכשרת פרויקט 'הלכה למעשה' פרויקט להקמת כיתות כוננות, בישובים דתיים וחרדיים ביהודה ושומרןן. תא"ל במיל' פיני לוי על עוד מחזור שמסתיים ועל עוד מחזור שנפתח, האם אנחנו מוכנים לשביעי לעשירי הבא ועל האתגרים והמשימות.

בנוסף השחקן רפאל קלינמן מי ששיחק בעשרות סרטים מיתולוגים של גרובייס, מגיע לראיון מרגש עם יוסי סרגובסקי וחושף את צפוני ליבו ואת התכנים החדשים עליהם עובד בימים אלו.

בכותרות היום: פיגוע דקירה הבוקר סמוך לעטרת – מחבל מכפר בית רימא דקר שני לוחמי צנחנים מגדוד 101 וחוסל. שני הפצועים קל, כתר הוטל על גוש ערורה וכוחות פועלים במרחב. האברך ר’ אלעזר צדוק קויפמן שוחרר אתמול מהכלא הצבאי לאחר כ-200 יום מאסר על עריקות וסירוב גיוס. הכלא שיחרר אותו ב-4 לפנות בוקר בנתניה כדי להימנע מקבלת פנים המונית, הוא חזר להתפלל שחרית בשערי הכלא עם המשפחה ואחר כך נערך כינוס שמחה גדול בבני ברק. קולומביה גירשה הלילה את כל 26 חברי כת לב טהור (9 מבוגרים ו-17 ילדים) ל מחשש לשלום הילדים. חמישה מהם מבוקשים באינטרפול והכת תכננה להקים מתחם סגור.

וגם רץ ברשת עם: פטנט נגד שפיכת אוכל של תינוקות שנכשל בצורה משעשעת, אימון משמר החופים בסופה ענקית ורכבות אוטונומיות ב-AI.

