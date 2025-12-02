"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
סיכום חדשות היום
תיעודים חדשים של איראנים מתפוצצים, וכך הצנחנים חוגגים הכנסת ספר תורה ללא פוליטקה • צפו
חוק הגיוס - המרד בקואליציה נמשך | שלושה מתושבי מודיעין עילית חשודים בפעילות פיננסית לא חוקית | רוה"מ ביקר את הפצועים מחטיבה 55 | פיגוע דקירה הבוקר בבנימין - 2 פצועים | 26 מחברי כת לב טהור גורשו מקולוביה | כוחות צה"ל הרסו בתים של מחבלים | תיעוד קיצוני ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
