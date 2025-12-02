כיכר השבת
תיעודים חדשים של איראנים מתפוצצים, וכך הצנחנים חוגגים הכנסת ספר תורה ללא פוליטקה • צפו

חוק הגיוס - המרד בקואליציה נמשך | שלושה מתושבי מודיעין עילית חשודים בפעילות פיננסית לא חוקית | רוה"מ ביקר את הפצועים מחטיבה 55 | פיגוע דקירה הבוקר בבנימין - 2 פצועים | 26 מחברי כת לב טהור גורשו מקולוביה | כוחות צה"ל הרסו בתים של מחבלים | תיעוד קיצוני ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר) 

2תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • חוק הגיוס בכנסת: מנסים לגבש חזית אחידה מול ההתנגדות
  • מודיעין עילית: שלושה עצורים בהלבנת הון ופעילות פיננסית לא חוקית
  • ביקר פצועי מילואים ב, הדגיש עקרונות וביטחון הצפון
  • פיגוע דקירה בבנימין: שני לוחמים נפצעו קל, המחבל נוטרל במקום
  • כת לב טהור גורשה מקולומביה; 17 ילדים הועברו לטיפול בארצות הברית
  • מבצע "חמש אבנים": צה"ל הרס בתים של מחבלים בצפון יהודה ושומרון
  • הכנסת ספר תורה בחטיבה: טקס מרגש ומיוחד לחיילי צה"ל המשתתפים

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    0 תגובות

    2
    מרגשים החיילים הצדיקים שלנו
    חני
    1
    חברי הכנסת החרדים במבחן התוצאה נכשלתם כמעט בכל פרמטר!! הבייתה!!
    הבייתה

