העיר הענקית תובעת את קוקה קולה: גרמו לתחלואה ומוות המוני

עיריית סן פרנסיסקו תובעת עשר יצרניות מזון גדולות, בהן היינץ וקוקה‑קולה, בטענה שהן תרמו במודעות למשבר בריאותי ציבורי באמצעות מזון מעובד במיוחד.

התביעה הוגשה בבית המשפט העליון של סן פרנסיסקו על ידי התובע העירוני דיוויד צ'יו, שטען כי מזון מעובד במיוחד מקושר למחלות כמו סוכרת סוג 2, מחלת כבד שומני וסרטן.

צ'יו מסר כי החברות הפכו מזון לבלתי ניתן לזיהוי ומזיק לגוף האדם, הרוויחו כסף רב, וכעת לדבריו הן 'חייבות לקחת אחריות' על הנזק שגרמו. בין החברות הנוספות שבתביעה נמנות פפסיקו, פוסט הולדינגס, מונדלז אינטרנשיונל, ג'נרל מילס, נסטלה ארה"ב, קלווג, מרס אינק ו‑קונאגרה ברנדס.

בתביעה נטען שהחברות השתמשו בטקטיקות דומות לאלו של תעשיית הטבק, תוך עיצוב ושיווק מוצרים שנועדו לגרום להתמכרות הצרכנים, והפרו את חוקי קליפורניה בנוגע למטרד ציבורי ושיווק מטעה.

לדבריהם, ככל שמזון מעובד במיוחד נהיה פופולארי יותר, כך עלו שיעורי השמנת יתר, סרטן וסוכרת. בתביעה הבהירו כי המחלות הקשורות למזון זה – הן בין סיבות המוות המובילות בעיר, עם שיעורים גבוהים במיוחד בקרב קהילות מיעוטים ובעלי הכנסה נמוכה.

משרד התובע העירוני מציין שהתביעה מסתמכת על מספר מחקרים מדעיים שמקשרים מזון מעובד במיוחד להשפעות בריאותיות מזיקות, כולל סוכרת סוג 2, מחלת כבד שומני, מחלות לב, סרטן המעי הגס ואפילו דיכאון בגיל צעיר. תובעים בעיר מבקשים פיצויים ועיצומים אזרחיים כדי לכסות עלויות בריאות, לצד צו בית משפט שיאסור על שיווק מטעה ויאלץ את החברות לשנות את דרכי הפעולה שלהן.