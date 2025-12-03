"11 ילדים כבר אושפזו מתחילת החורף, רובם לא מחוסנים." אומר הרב שמעון רגובי מייסד ויו"ר ארגון מזור בראיון נרחב לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס ויוסי סרגובסקי.

"אנחנו עומדים כבר על 11 מקרים רק העונה, כולם ילדים שלא חוסנו, וברובם בריאים לגמרי", אמר הרב רגובי "מדובר פה בילדים בריאים שמתים סתם, פשוט סתם. סתם מתים ילדים. אנשים מטורפים."

כשהראנו לרב את העלונים הצבעוניים של מתנגדי החיסונים בהם נטען שהחיסון מסוכן פי חמישים מהמחלה עצמה, אומר הרב: "זה פשוט לא נכון, עובדתית לא נכון. לא יודעים מאיפה המציאו את הדברים האלה. החיסון קיים כבר שישים שנה. אין שום הוכחה שהוא הזיק אפילו לזבוב אחד. והווירוס? מסוכן פי אלף, פי אלפי אלפים, פי עשרות אלפים מהחיסון."

כשנשאל מדוע דווקא במגזר החרדי יש התנגדות כזו, השיב: "זה אנשים שלא מהתחום, שלא מבינים, שתמיד ימצאו איזו קונספירציה להתכנס אליה ולהאמין בה. הם חושבים שכל העולם רוצה להרע לנו ואנחנו צריכים להתגונן. זה סתם פחד. מי שמוציא את העלונים האלה צריך עזרה, הם באמת צריכים עזרה."

הרב רגובי לא משאיר מקום לספק לגבי עמדתו האישית: "כל הילדים שלי, כל הנכדים שלי – מחוסנים מלא מלא."

בראיון הבדיל יוסי בין מתגדי החיסונים הקיצוניים לבין ההורים הרגילים שפשוט מתלבטים או מתעצלים."את הקיצוניים כנראה לא נשנה", אמר, "אבל יש המון שיושבים על הגדר. אליהם אנחנו פונים: קומו עכשיו, חסנו את הילדים.לא רק בשבילם – בשביל כלל ישראל. מי שחולה סרטן, מי שעובר כימותרפיה, מי שמערכת החיסון שלו חלשה – רק אם תשעים וחמישה אחוז מאיתנו מחוסנים, הוא מוגן."

בסוף הראיון הוא פנה ישירות למאזינים: "תפסיקו לפחד מהשקר, תפחדו מהחצבת. תלכו להתחסן. זה פשוט מציל חיים. במובן הכי פשוט של המילה."