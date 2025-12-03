סמ״ר עידן אלכסנדר במפגש המרגש עם משפחתו ( צילום: דובר צה"ל )

שורד השבי עידן אלכנסדר השתתף היום (רביעי) באירוע מרגש במיוחד שנערך במתחם מסיבת הנובה בעוטף עזה. הוא הופיע במקום לבוש במדי צה"ל - אחרי החלטתו לחזור ולשרת בצה"ל. לדבריו, זו הדרך שלו לענות לחמאס על מעשיהם.

הוא סיפר לקהל, בנאום מרגש באנגלית, על תקופת שירותו הצבאי בישראל עד חטיפתו: "שלושה חודשים לפני שהגעתי לישראל, אמרתי שאני צריך להגיע ליחידת חי"ר, ליחידה מובחרת, כדי שאוכל לתרום כמה שיותר". הוא סיפר שבחודש אוגוסט הגיע לישראל. "התאמנתי קצת ואחרי כשלושה חודשים התגייסתי לגולני. זו חטיבה שתוכלו לראות כנראה בעזה לעיתים קרובות. כל הזמן אנחנו נמצאים כאן בגבול ובודקים שהכל בסדר. "אחרי שמונה חודשי אימונים נסעתי בחזרה, לתקופת חודש, לארצות הברית. נפגשתי עם המשפחה שלי לזמן קצר וחזרתי לגבול עם עזה". בג"ץ פסל את המינוי של לוין: בן חמו לא יוכל לנהל את חקירת הפצ"רית כיכר השבת | 17:25 על יום מתקפת הפתע סיפר: "7 לאקטובר פגע בנו עוצמה. אני זוכר שהייתי לא רחוק מכאן, ליד ניר עוז ונירים, ממש ביניהם, במוצב". במהלך דבריו שיגר מסר למחבלי החמאס בעזה: "נתתם לי גיהנום אני אתן לכם בחזרה".

אלכסנדר נושא תפילה בציון הרבי מליובאוויטש ( צילום: COLlive )

אלכסנדר קיבל את ההחלטה לחזור לצה"ל לפני מספר חודשים. כזכור, הוא שוחרר על ידי ארגון הטרור חמאס כמחווה לטראמפ, בעת שזה ביקר במזרח התיכון. בסעודיה, קטאר ולאחר מכן באמירויות.

בסמוך לשחרור דובר על כך שאלכסנדר, המחזיק באזרחות אמריקנית ומתגורר עם משפחתו הישראלית בניו ג'רזי, יטוס מיד לקטאר על מנת לפגוש את טראמפ. בסופו של דבר הפגישה לא התקיימה, בשל מצבו הרפואי. משפחתו סיכמה עם טראמפ שהם יפגשו בבית הלבן כאשר המצב יתאפשר.

לפני כחצי שנה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח בחדר הסגלגל בבית הלבן בוושינגטון את אלכסנדר, יחד עם הוריו. אלכסנדר סיפר לדונלד טראמפ ולדעייתו מלאניה כי לאחר בחירתו של טראמפ לנשיאות ארצות הברית, העבירו אותו המחבלים ל"מקום חדש, מקום טוב" כי הם פחדו ממנו.

טראמפ הגיב: "אני מבין אז שהם התייחסו אילך טוב יותר, וואו. הם לא פחדו יותר מידי מביידן". הפגישה התקיימה כשברקע היערכות לעסקת חטופים נוספת, וימים ספורים בלבד לפני הגעתו הצפויה של נתניהו לבית הלבן.