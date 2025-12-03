כיכר השבת
המשטרה מבהירה: האמת על המנוף שמעך מכוניות 

תיעוד דרמטי הראה כלי רכב נמחצים על ידי מנוף סמוך למגדלי בסר, כביכול כעונש על חסימת כניסה; המשטרה מבהירה: אלו היו מכוניות שנמכרו לגריטה (בארץ)

הריסת הרכבים בבני ברק (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

אתמול (שלישי) בשעות הבוקר, סרטון מטריף את קבוצות הוואטסאפ והרשת החברתית, והופך במהרה לוויראלי: נהג מנוף נראה כשהוא מניף שני כלי רכב, שעל פניו נראים תקינים וחונים על המדרכה, מעלה אותם אל ארגז המשאית ומועך אותם באמצעות סל ההרמה.

האירוע התרחש סמוך לאתר בנייה ליד מגדלי בסר, כאשר האזרחים שתיעדו את המתרחש היו בהלם מוחלט: "לא יכול להיות, זה לא הגיוני, ככה לא עושים... משאית מפרקת מכוניות, נראה כמו פרוטקשן", נשמעו ההמומים כשהם מעדכנים את המשטרה. הציבור הניח כי מדובר במעשה נקמה של קבלן שזעמו יצא עקב חסימת אתר הבנייה על ידי נהגים חצופים.

האמת שהתבררה במשטרה

הסיפור האמיתי שהתגלה בבירור שערכה משטרת -רמת גן שונה בתכלית:

כלי רכב לגריטה: לא מדובר היה בכלי רכב שחנו באופן אסור, אלא בשני כלי רכב שנמכרו באישור בעליהם לצורך גריטה.איסוף חיצוני: בעלי מוסך שנמצא בסמוך הוא שהזמין קבלן חיצוני לצורך פינוי.הליך יעיל: פעולת הריסוק והמעיכה של הרכבים באמצעות המנוף הייתה חלק לגיטימי ומהיר של תהליך איסוף ופינוי הרכבים לגריטה.

לסיכום: האירוע, שנתפס על ידי הצופים כמעשה ונדליזם או ענישה פלילית חמורה, התברר כפעולה עסקית שגרתית וחוקית של פינוי רכבים שיצאו מכלל שימוש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

5
כל הרצפה מלאה זכוכיות!!!
יעקב
4
זה מה שנקרא אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו אפילו שאתה רואה את חברך עושה את העבירה הכי חמורה תדון אותו לכף זכות
חנינה ליגאל עמיר עכשיו
3
נשמע בלתי אמין. אנשים לא גורמים מכוניות חדשות ותקינות!
איש יהודי
2
ככה מפנים מכונויות לגריטה. ?? מה אנחנו בהודו או סרי לנקה? מה עם כל הפסולת וסיכון של העוברים ושווים בתהליך? הזוי מטורף מדינה שוקעת.
דוד
1
לא מאמין למשטרה... רכבים חדשים... הזייה
עזרא כהן

