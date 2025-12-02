האו"ם מתערב בחקירת הפצ"רית: "מבקשים מידע מפורט על מצבה" 

בסוף השבוע האחרון פרסמה ועדת העינויים של האו"ם החלטה בנוגע לבדיקות שנערכו לגבי טענות שונות כלפי ישראל. ב'ווינט' פורסם כי בהחלטת הוועדה הביעו דאגה באשר למעצרה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

הוועדה דרשה מישראל עדכון באשר לחקירה וקראה לה "להקים מנגנון כדי להבטיח שניתן יהיה לספק מידע אמין על עינויים והתעללות ללא סיכון של נקמה או העמדה לדין".

"הוועדה מביעה את דאגתה בנוגע למעצרה של האלופה תומר-ירושלמי, בנובמבר 2025, בגין אישורה לכאורה לאספקת קטעי וידאו לארגוני תקשורת, אשר לכאורה מראים תקיפת עציר פלסטיני על ידי אנשי צבא ישראלים במרכז המעצר שדה תימן", נאמר בהחלטת האו"ם.

"הוועדה מבקשת מהמדינה החברה (ישראל) לספק מידע מפורט על מצבה וכל הליכי משפט או משמעת בנוגע לאלופה תומר-ירושלמי, וממליצה להקים מנגנון חושפי שחיתויות כדי להבטיח שניתן יהיה לספק מידע אמין על עינויים והתעללות, ללא סיכון של נקמה או העמדה לדין".

כזכור, בנובמבר האחרון הופיעה בפני הוועדה נגד עינויים באו"ם משלחת של משרד המשפטים, בראשות מנכ"ל המשרד איתמר דוננפלד. הוועדה עסקה בטענות שונות נגד ישראל, ובה גם הופיעו שורדי השבי אביבה וקית' סיגל. חברי המשלחת הופתעו כאשר במהלך הדיון התעניינו חברי הוועדה בחקירתה של הפצ"רית לשעבר, כמי שלדבריהם חשפה פגיעה באסירים ביטחוניים פלסטינים ובשל כך נפתחה נגדה חקירה.

הפצ"רית, שהודתה בהדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, אושפזה ב-9 בנובמבר אחרי ששוחררה למעצר בית, בתום כשבוע שבו שהתה במעצר בכלא נווה תרצה. ימי מעצר הבית שהוטלו עליה הסתיימו כבר לפני כשבועיים, והמשטרה לא ביקשה להאריך את הצו.