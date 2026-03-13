שב״ס פשט על אגף מחבלי חיזבאללה בכלא ביטחוני; כך זה נראה

שירות בתי הסוהר ערך פעילות מבצעית ממוקדת באגף שבו כלואים מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה באחד מבתי הסוהר הביטחוניים, כחלק מהפעילות המתמשכת במסגרת מבצע "שאגת הארי".

במהלך הפעילות פשטו לוחמי הכליאה יחד עם כוח כת״ר (כוח תגובה ראשונית) על תאים באגף, ביצעו חיפושים ובדיקות עומק במטרה לאתר אמצעים אסורים ולחזק את השליטה במתחם.

בשירות בתי הסוהר ציינו כי הפעילות היא חלק ממאמץ רחב לשמירה על הסדר והביטחון במתקני הכליאה בתקופת המלחמה.

עוד נמסר כי שב״ס ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי מחבלים הכלואים במתקני הכליאה, תוך שמירה על ביטחון לוחמי הכליאה וחיזוק המשילות בתוך בתי הסוהר.