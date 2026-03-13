כיכר השבת
צפו בתיעוד

שב״ס פשט על אגף מחבלי חיזבאללה בכלא ביטחוני; כך זה נראה

לוחמי הכליאה וכוח תגובה ראשונית ביצעו חיפושים ובידוקי עומק בתאים; בשירות בתי הסוהר מדגישים: אפס סובלנות כלפי מחבלים הכלואים במתקנים (חדשות)

(צילום: שב"ס)

שירות בתי הסוהר ערך פעילות מבצעית ממוקדת באגף שבו כלואים מחבלי ארגון הטרור באחד מבתי הסוהר הביטחוניים, כחלק מהפעילות המתמשכת במסגרת מבצע "שאגת הארי".

במהלך הפעילות פשטו לוחמי הכליאה יחד עם כוח כת״ר (כוח תגובה ראשונית) על תאים באגף, ביצעו חיפושים ובדיקות עומק במטרה לאתר אמצעים אסורים ולחזק את השליטה במתחם.

בשירות בתי הסוהר ציינו כי הפעילות היא חלק ממאמץ רחב לשמירה על הסדר והביטחון במתקני הכליאה בתקופת המלחמה.

עוד נמסר כי שב״ס ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי מחבלים הכלואים במתקני הכליאה, תוך שמירה על ביטחון לוחמי הכליאה וחיזוק המשילות בתוך בתי הסוהר.

| צילום: צילום: שב"ס
(צילום: שב"ס)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אשרם של הסוהרים הללו
משה
1
יופי כך צריך להיות!!! לא בית מלון בית כלא אמיתי!
להפחיד בכל הכח!

כיכר השבת
