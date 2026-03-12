במהלך פעילות של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים במחסום עופר, הגיע אמש (רביעי) רכב חשוד למחסום כביש 443, כשבו נהג, תינוקת במושב הקדמי ושני חשודים נוספים בספסל האחורי.

הלוחמים סימנו לרכב לעצור, אולם הנהג החשוד האיץ את רכבו וניסה לפרוץ את המחסום ולהמלט. הלוחמים סגרו את הבולרדים של המחסום, והנהג פרק מהרכב והחל להמלט רגלית.

מפקד המחסום, לוחם מג״ב, פתח בנוהל מעצר חשוד וביצע ירי של כדור אחד באוויר. ולאחר מרדף קצר הצליח לתפוס את החשוד ולעצור אותו.

בחיפוש שבוצע ברכב אותרו שני שוהים בלתי חוקיים וכן ילדה בת 3, בתו של הנהג, אשר ננטשה ברכב בעת שניסה להימלט מהמקום.

החשוד נעצר והועבר להמשך טיפול וחקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים. השוהים הבלתי חוקיים נחקרו גם הם.

לאחר שהאב הפקיר את הבת שלו, למקום הוזמנה אמה של הפעוטה על ידי הכוחות על מנת שתיקח עליה אחריות.