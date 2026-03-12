כיכר השבת
בכביש 443

מחריד: מסיע שב"חים יהודי ניסה להימלט מהכוחות תוך שהוא מפקיר את ביתו • צפו

נתפס מסיע שב״חים וניסה להמלט, כשהפקיר את ביתו בת השלוש לבדה ברכב: לוחם מג״ב ירה באוויר ועצר את החשוד במחסום עופר

1תגובות
מנסה להימלט מהכוחות
מנסה להימלט מהכוחות| צילום: צילום: דוברות המשטרה
מנסה להימלט מהכוחות (צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים במחסום עופר, הגיע אמש (רביעי) רכב חשוד למחסום כביש 443, כשבו נהג, תינוקת במושב הקדמי ושני חשודים נוספים בספסל האחורי.

הלוחמים סימנו לרכב לעצור, אולם הנהג החשוד האיץ את רכבו וניסה לפרוץ את המחסום ולהמלט. הלוחמים סגרו את הבולרדים של המחסום, והנהג פרק מהרכב והחל להמלט רגלית.

מפקד המחסום, לוחם מג״ב, פתח בנוהל מעצר חשוד וביצע ירי של כדור אחד באוויר. ולאחר מרדף קצר הצליח לתפוס את החשוד ולעצור אותו.

בחיפוש שבוצע ברכב אותרו שני שוהים בלתי חוקיים וכן ילדה בת 3, בתו של הנהג, אשר ננטשה ברכב בעת שניסה להימלט מהמקום.

החשוד נעצר והועבר להמשך טיפול וחקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים. השוהים הבלתי חוקיים נחקרו גם הם.

לאחר שהאב הפקיר את הבת שלו, למקום הוזמנה אמה של הפעוטה על ידי הכוחות על מנת שתיקח עליה אחריות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
"בתו" כותבים בלי י
דיוק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר