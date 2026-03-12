הבוקר (חמישי) התקבל דיווח מתחנת אשדוד שבמרחב לכיש של המשטרה, אודות מקרה אלימות בין בני זוג בעיר אשדוד, במהלכו לקח חשוד את שתי בנותיו בנות שלוש ושנה ונמלט עמן אל תוך תחומי איו"ש.

על פי המשטרה, מיד עם קבלת הדיווח, החלו פעולות נמרצות תוך התחקות אחר מסלול נסיעת הרכב בו החשוד והפעוטות.

במקביל בוצעו חסימות בצירי התנועה בגזרת מרחב יהודה ונאסף מודיעין בזמן אמת, שהוביל את בלשי תחנת חברון ממרחב יהודה בסיוע לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל אל תוך הכפר בית עווא.

בבית אותרו האב (31) ושתי הפעוטות כשהן בריאות ושלמות. הפעוטות נלקחו על ידי בלשי המשטרה ברכבה של האם והועברו חזרה לרשותה. האב נעצר על ידי הבלשים, והועבר לחקירה בתחנת אשדוד מרחב לכיש.

מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות, בהתקפיות ובמקצועיות רבה, תוך מיצוי יכולות מודיעיניות וחקירתיות מהירות על מנת לסכל פעילות עבריינית ומעצרם של חשודים המעורבים בכך, תוך סיוע למחוזות משטרת ישראל באשר הם ובמטרה להגביר את ביטחונו ושלומו של הציבור".