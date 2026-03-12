כיכר השבת
צפו בתיעוד

הזוי: האב חטף את שתי בנותיו ליו"ש במהלך אירוע אלים | כך זה הסתיים

בלשי המשטרה בסיוע לוחמי צה"ל, איתרו שתי פעוטות שנחטפו הבוקר מאשדוד על ידי אביהן לשטחי יו"ש | הפעוטות נמצאו בבית בכפר בית עווא, האב נעצר (בארץ)

השבת הפעוטות
השבת הפעוטות| צילום: צילום: דוברות המשטרה
השבת הפעוטות (צילום: דוברות המשטרה)

הבוקר (חמישי) התקבל דיווח מתחנת אשדוד שבמרחב לכיש של , אודות מקרה אלימות בין בני זוג בעיר אשדוד, במהלכו לקח חשוד את שתי בנותיו בנות שלוש ושנה ונמלט עמן אל תוך תחומי איו"ש.

על פי המשטרה, מיד עם קבלת הדיווח, החלו פעולות נמרצות תוך התחקות אחר מסלול נסיעת הרכב בו החשוד והפעוטות.

במקביל בוצעו חסימות בצירי התנועה בגזרת מרחב יהודה ונאסף מודיעין בזמן אמת, שהוביל את בלשי תחנת חברון ממרחב יהודה בסיוע לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל אל תוך הכפר בית עווא.

בבית אותרו האב (31) ושתי הפעוטות כשהן בריאות ושלמות. הפעוטות נלקחו על ידי בלשי המשטרה ברכבה של האם והועברו חזרה לרשותה. האב נעצר על ידי הבלשים, והועבר לחקירה בתחנת אשדוד מרחב לכיש.

מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות, בהתקפיות ובמקצועיות רבה, תוך מיצוי יכולות מודיעיניות וחקירתיות מהירות על מנת לסכל פעילות עבריינית ומעצרם של חשודים המעורבים בכך, תוך סיוע למחוזות משטרת ישראל באשר הם ובמטרה להגביר את ביטחונו ושלומו של הציבור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר