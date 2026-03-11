זעזוע בעולם העמותות והתקשורת החרדית: היחידה לחקירות הונאה במשטרת מחוז מרכז עצרה את איש העסקים יוסי שינובר, יחד עם חמישה מאנשיו, בחשד לפרשיית הונאה והלבנת הון בהיקפי ענק של עשרות מיליוני שקלים, דרך שורה של עמותות המזוהות עמו.

על פי החשד, העמותות גייסו סכומי עתק מהציבור תוך הצגת מצגי שווא על סיוע דחוף לילדים חולים הזקוקים לטיפולים בחו"ל ותמיכה במשפחות נזקקות. אולם, חוקרי המשטרה טוענים כי בפועל הכספים זרמו לחשבונותיהם הפרטיים של המנהלים, בעוד הפעילות למען הנזקקים הייתה מצומצמת ביותר ולא דמתה לדיווחים.

העצורים שהובאו לבית משפט השלום בראשון לציון:

יוסף שינובר (49): תושב תל אביב, דמות משפיעה בתקשורת החרדית ויועץ אסטרטגי לפוליטיקאים.

תושב תל אביב, דמות משפיעה בתקשורת החרדית ויועץ אסטרטגי לפוליטיקאים. חיים שלום וניט (49): תושב בני ברק, המוגדר על ידי המשטרה כ"איש הצללים" והמנהל בפועל תחת שינובר.

תושב בני ברק, המוגדר על ידי המשטרה כ"איש הצללים" והמנהל בפועל תחת שינובר. בנימין פריד (40): תושב פתח תקווה.

תושב פתח תקווה. אהרן דוד קופילוביץ (45): תושב בני ברק, החשוד כ"איש הכספים" שניהל את הרישומים הכוזבים.

תושב בני ברק, החשוד כ"איש הכספים" שניהל את הרישומים הכוזבים. יצחק ברטלר (48): תושב בית שמש, החשוד כספק המרכזי של תווי המזון דרכם בוצעה ההונאה.

תושב בית שמש, החשוד כספק המרכזי של תווי המזון דרכם בוצעה ההונאה. שיינדיל לאנדא (35): ממושב חמד.

החקירה, שהחלה ברשות התאגידים ועברה למשטרה, חושפת נתונים מבהילים. רשמת העמותות פנתה לבית המשפט בבקשה לפירוק 15 עמותות וארגונים הקשורים לשינובר. לפי הדוח החמור, העמותות פעלו בעיקר כ"מפעל טלמרקטינג" לגיוס כספים, תוך גביית יתר מאנשים שלא אישרו את התרומה.

נציג המשטרה הטיח בבית המשפט דברים קשים: "מדובר בחשודים שפתחו מספר רב של עמותות, מתרימים אנשים והחשד שהכסף לא הולך למטרות העמותה. אין חסד בעמותות החסד". על פי החשד, סך הפעילות הכספית לאורך השנים הגיעה לעשרות מיליוני שקלים, כאשר רובם נחשבים ל"קופסה שחורה" שלא ידוע להיכן נעלמו.

אחד החשדות המרכזיים נוגע ליצחק ברטלר מבית שמש. לפי המשטרה, ברטלר קיבל מהעמותות מעל 100 מיליון שקלים משנת 2019 עבור אספקת תווי מזון, אך אין שום תיעוד למי חולקו התווים הללו. "אין רישום, אין תיעוד, אין דבר וחצי דבר לאחר שהוא מקבל את הכסף", טענו החוקרים.

מנגד, סנגורו של איש הכספים קופילוביץ, עו"ד רועי אטיאס, טען כי מרשו פעל כמנהל חשבונות בלבד והזין נתונים שקיבל ללא סמכות להעברת כספים. עו"ד עידן שוורץ, המייצג את החשוד המרכזי יוסי שינובר, מסר כי מרשו משתף פעולה עם החוקרים וביקש לקצר את ימי המעצר.

השופט מנחם מזרחי קבע כי קיים חשד סביר והורה על הארכת מעצרם של כלל החשודים עד ליום חמישי הקרוב, על מנת לאפשר למשטרה לבצע פעולות חקירה דחופות ללא חשש לשיבוש.