צהרי היום, כביש 6 השוטרים פתחו במרדף אחר הנהג שנסע במהירות - והופתעו ממה שגילו | צפו השוטרים ניהלו מרדף ומעצר בצהרי היום של נהג שנמדד במהירות מופרזת בכביש 6, ואז התברר כי הסיע שב"חים | צפו במרדף ובמעצר (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:24