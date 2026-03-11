תיעוד של המרדף והמעצר ממצלמת הגוף של הסייר| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד של המרדף והמעצר ממצלמת הגוף של הסייר (צילום: דוברות המשטרה)
במהלך פעילות של סיירת האופנועים הארצית (דרום) בכביש 6, נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, הסיירים מדדו בממל"ז רכב במהירות מופרזת של 186 קמ"ש.
הסייר כרז לנהג לעצור ובתגובה, הנהג החל בבריחה והתנהל אחריו מרדף.
לאחר דקות ארוכות של מרדף, הנהג ו-4 נוסעים שהיו עימו יצאו מהרכב והחלו בבריחה רגלית לעבר שטח פתוח.
הסייר המשיך במרדף רגלי אחריהם, ירה באוויר ועצר את הנהג, בן 23 מערוער.
בשיתוף לוחמי מג"ב, נעצרו 3 מהנוסעים שהיו ברכב ובבדיקה התברר כי הם שוהים בלתי חוקיים מיאטה.
החשודים נלקחו לחקירה בתחנת עיירות, בסיומה השב"חים הועברו למעבר מיתר.
הנהג, בן 23 מערוער, נכלא בסיום חקירתו והיום יתקיים דיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. הרכב נתפס.
0 תגובות