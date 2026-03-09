כיכר השבת
שמעתם אזעקה באמצע הנהיגה ברכב? זו אזהרת המשטרה | צפו

בימים אלה של מלחמה, שוטרי אגף התנועה פרוסים בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, כדי לשמור על צירי תנועה פתוחים | אם שמעתם אזעקה באמצע הנסיעה ברכב, אלו כללי הבטיחות של המשטרה לעצירה בטוחה שתשמור על ביטחונכם (משטרה)

תיעוד מפעילות המשטרה ודבריו של רפ"ק אור ישראלי, משטרת התנועה הארצית (ימת"א יהודה)
עצירה לא בטוחה בכבישים בעת הישמע אזעקה, מסכנת חיים: בימים אלה של מלחמה, שוטרי אגף התנועה פרוסים בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, כדי לשמור על צירי תנועה פתוחים ולאפשר ל, הרפואה וההצלה להגיע במהירות לכל זירה שאליה הם נדרשים.

במשטרה מבקשים מציבור הנהגים לנהוג באחריות מיוחדת בזמן אזעקה במהלך נסיעה.

אלו הכללים לשמירה על ביטחונכם:

  • שמרו על קור רוח.
  • אל תאיצו ואל תנסו לברוח מהאזעקה. ניסיון להימלט במהירות עלול לגרום לתאונות קשות ולסכן אתכם ואת יתר משתמשי הדרך.
  • כאשר הדבר מתאפשר יש להאט בזהירות ולעצור בשול הדרך הימני, הרחק ככל שניתן מנתיבי התנועה.
  • לאחר העצירה יש לצאת מהרכב, להתרחק לשול הדרך הימני, מעבר למעקה הבטיחות ולתפוס מחסה בסמוך, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

חשוב לזכור: כלי הרכב אינו מהווה מיגון מפני רסיסים והדף!

דגש בטיחותי חשוב נוגע לנהיגה במנהרות. אם האזעקה נשמעת כאשר אתם בתוך מנהרה או סמוך לכניסה אליה, המשיכו בנסיעה מתונה וזהירה עד היציאה ממנה. אין לעצור בתוך המנהרה אלא אם התנועה נעצרת לחלוטין - שכן עצירה פתאומית עלולה לגרום לתאונות ולסכן נהגים אחרים.

(צילום: דוברות המשטרה)
1
מה ההנחיות לכבישים בשומרון? למשל כביש 55?
יוסיפון
להמדיך לנסוע
משהי

