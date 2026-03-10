כיכר השבת
תיעוד מהמעצרים | צפו

לא תאמינו כמה שב"חים תפסו לוחמי מג"ב מתחילת המלחמה עם איראן

מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי", כ-500 שוהים בלתי חוקיים נתפסו על-ידי לוחמי מג"ב בגזרות השונות בכל רחבי הארץ | צפו בתיעוד מהתפיסות (משטרה)

תפיסת 11 שב"חים ע"י לוחמי מג"ב חוף
תפיסת 11 שב"חים ע"י לוחמי מג"ב חוף| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תפיסת 11 שב"חים ע"י לוחמי מג"ב חוף (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך השבוע האחרון ועם פתיחת מבצע "", לוחמי משמר הגבול פעלו בגזרות השונות לאיתור וסיכול שוהים בלתי חוקיים. במסגרת הפעילות אותרו 498 שוהים בלתי חוקיים, לצד 46 חשודים בהסעה, הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים.

עיקר הפעילות נרשמה בגזרת ירושלים ועוטף ירושלים, שם אותרו 335 שוהים בלתי חוקיים. בגזרת מרכז אותרו 72 שוהים בלתי חוקיים, בגזרת צפון וחוף אותרו 65, ובגזרת דרום אותרו 26 שוהים בלתי חוקיים.

אחד מהאירועים הבולטים נרשמו בגזרת עוטף ירושלים במהלך סוף השבוע, שם פעלו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים בקו התפר הצפוני לעיר ירושלים. במהלך הפעילות, תצפיתנית זיהתה מספר חשודים החוצים את גדר ההפרדה דרך מעבר מים מתחת לגדר, עולים על רכבים ונוסעים מהמקום.

עם קבלת הדיווח, הוזנקו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים לנקודה ותיקלו את שני כלי הרכב סמוך לצומת עופר. שם אותרו 27 שוהים בלתי חוקיים, 8 ברכב הראשון ו-19 ברכב מסחרי נוסף. כלל החשודים נבדקו מודיעינית ונחקרו בחקירת שטח שבסיומה גורשו משטחי המדינה.

שני הנהגים החשודים בהסעתם נעצרו והועברו להמשך חקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים.

מעצר 27 שב"חים ע"י לוחמי מג"ב עוטף ירושלים
מעצר 27 שב"חים ע"י לוחמי מג"ב עוטף ירושלים| צילום: צילום: דוברות המשטרה
מעצר 27 שב"חים ע"י לוחמי מג"ב עוטף ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

באירוע נוסף שהתרחש אמש, פעלו בלשי היחידה המרכזית של מג"ב חוף לאיתור וסיכול הסעת שוהים בלתי חוקיים סמוך לעיר חריש. במהלך הפעילות זיהו הבלשים רכב חשוד, כאשר לוחיות הזיהוי שהותקנו עליו אינן תואמות לרכב.

הבלשים ביצעו חסימה מבצעית של הרכב ועצרו אותו. בבדיקת הרכב התברר כי הנהג הוא שוהה בלתי חוקי, וברכב נמצאו 10 שוהים בלתי חוקיים נוספים מאזור חברון. כלל החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג"ב חוף.

תפיסת 9 שב"חים ע"י לוחמי חטיבה לבט"פ בהרצליה
תפיסת 9 שב"חים ע"י לוחמי חטיבה לבט"פ בהרצליה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תפיסת 9 שב"חים ע"י לוחמי חטיבה לבט"פ בהרצליה (צילום: דוברות המשטרה)

באירוע בולט נוסף, בפעילות של לוחמי החטיבה לבט"פ ביום חמישי האחרון, נתפסו 9 שוהים בלתי חוקיים בתוך אתר בניה בלב העיר הרצליה. כל התשעה נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת גלילות.

