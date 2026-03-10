כיכר השבת
מערך הסייבר הלאומי מתריע

קיבלתם שיחות הפחדה מאיראן? כך תגיבו | צפו בסרטון AI המשעשע

מערך הסייבר הלאומי מתריע כי על רקע המצב הביטחוני והלחימה במסגרת מבצע “שאגת הארי”, ניכרת עלייה בניסיונות של גורמים עוינים לבצע שיחות הפחדה והונאה לאזרחים | כך תפעלו אם קיבלת שיחת הפחדה (חדשות)

שיחות הפחדה מאיראן? לא נבהלים. מנתקים
שיחות הפחדה מאיראן? לא נבהלים. מנתקים| צילום: צילום: מערך הסייבר הלאומי
שיחות הפחדה מאיראן? לא נבהלים. מנתקים (צילום: מערך הסייבר הלאומי)

מערך הסייבר הלאומי מתריע על רקע המצב הביטחוני והלחימה במסגרת מבצע “שאגת הארי”, כי ניכרת עלייה בניסיונות של גורמים עוינים לבצע פעילות השפעה, הפחדה והנדסה חברתית כלפי אזרחי מדינת ישראל באמצעים דיגיטליים.

מאז תחילת המלחמה, התקבלו בחמ"ל 119 של מערך הסייבר הלאומי, כ-1,300 דיווחים על שיחות ומסרונים שאזרחים קיבלו, ונועדו לעורר פחד או להביא למסירת מידע אישי.

כ-77 אחוזים מהמקרים, כך לפי מערך הסייבר, הם ניסיונות דיוג (פישינג).

אחת השיטות הנפוצות היא שיחות טלפון או שיחות WhatsApp ממספרים לא מוכרים, ולעיתים ממספרים מחו"ל.

בחלק מהמקרים מדובר בשיחות קצרות שמסתיימות בניתוק, ובמקרים אחרים המתקשר מנסה ליצור לחץ, לבקש פעולה מסוימת, להפנות לאתר אינטרנט או לדלות מידע אישי.

שיחות כאלה עלולות להיות חלק מניסיון להטריד, להפחיד, לאסוף מידע או לבצע הונאה, ולעיתים הן משמשות גם כשלב ראשון בניסיון להשתלט על חשבונות דיגיטליים באמצעות קודי אימות או פרטים אישיים.

מערך הסייבר הלאומי ממליץ לציבור להיות ערניים לשיחות מסוג זה ולא לשתף פעולה עם גורמים לא מוכרים.

כך תפעלו במקרה של שיחות חשודות

אל תענו לשיחות ממספרים לא מוכרים מחו"ל

אם אינכם מצפים לשיחה מחו"ל - אל תענו.

כדי לצמצם שיחות מסוג זה ניתן להפעיל סינון מתקשרים לא מוכרים במכשיר:

באייפון:

הגדרות > טלפון > הפעילו "השתק מתקשרים לא מוכרים"

באנדרואיד:

אפליקציית טלפון > שלוש הנקודות > הגדרות > זיהוי מתקשר וספאם > הפעילו "סינון שיחות ספאם"

אם עניתם לשיחה - נתקו מיד

אם עניתם לשיחה ממספר לא מוכר:

  • נתקו מיד
  • אל תנהלו שיחה עם המתקשר
  • אל תבצעו פעולות שהתבקשתם לבצע במהלך השיחה
  • חסמו את המספר

לאחר שיחה חשודה מומלץ לחסום את המספר:

באייפון:

אפליקציית טלפון > אחרונים > ⓘ ליד המספר > חסום מתקשר

באנדרואיד:

אפליקציית טלפון > בחרו את השיחה > חסום או דווח כספאם

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וואו איזה השקעה
דוד

