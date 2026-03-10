כיכר השבת
תיעוד מהאוויר: כך הופלו רבי הקומות של חיזבאללה ברובע הדאחייה

צה"ל השלים גל תקיפות נוסף נגד נכסי אגודת "אלקרצ' אלחסן" של חיזבאללה | כ-30 נכסים של האגודה הותקפו בימים האחרונים (חדשות)

צפו בתיעוד מהתקיפות
צפו בתיעוד מהתקיפות| צילום: צילום: דובר צה"ל
צפו בתיעוד מהתקיפות (צילום: דובר צה"ל)

נימטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו אתמול (שני) בלבנון סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של ארגון הטרור .

במערכת הביטחון הסבירו כי: "כספים אלו משמשים את ארגון הטרור לרכישת אמצעי לחימה, אמצעי ייצור והעברת משכורות למחבלי הארגון לטובת פעילות טרור".

מדובר נמסר כי: "התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה הצבאית בארגון הטרור חיזבאללה, זאת בהמשך לתקיפות צה"ל את נכסי האגודה בשבוע שעבר".

"מזה שנים", הוסיפו בצה"ל: "תושבי נמצאים במשבר כלכלי והומניטרי שמנוצל על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. הארגון מחריף את המשבר של תושבי לבנון ומנצל את מעמדם החלש בצל המשבר על מנת להרחיב את התלות של אזרחי לבנון ולחזק את נוכחותו הצבאית.

"ניסיונות השיקום הכלכליים של חיזבאללה והפעילות בסניפי אגודת "אלקרצ' אלחסן" מהווים איום על אזרחי מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

