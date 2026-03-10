תיעוד מהאוויר: כך הופלו רבי הקומות של חיזבאללה ברובע הדאחייה

נימטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו אתמול (שני) בלבנון סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של ארגון הטרור חיזבאללה.

במערכת הביטחון הסבירו כי: "כספים אלו משמשים את ארגון הטרור לרכישת אמצעי לחימה, אמצעי ייצור והעברת משכורות למחבלי הארגון לטובת פעילות טרור".

מדובר צה"ל נמסר כי: "התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה הצבאית בארגון הטרור חיזבאללה, זאת בהמשך לתקיפות צה"ל את נכסי האגודה בשבוע שעבר".

"מזה שנים", הוסיפו בצה"ל: "תושבי לבנון נמצאים במשבר כלכלי והומניטרי שמנוצל על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. הארגון מחריף את המשבר של תושבי לבנון ומנצל את מעמדם החלש בצל המשבר על מנת להרחיב את התלות של אזרחי לבנון ולחזק את נוכחותו הצבאית.

"ניסיונות השיקום הכלכליים של חיזבאללה והפעילות בסניפי אגודת "אלקרצ' אלחסן" מהווים איום על אזרחי מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".