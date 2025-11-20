במהלך דיון פרטי שנערך בבית הדין, אחד מקרובי משפחתו של מזכירו האישי של האדמו"ר מגור, שלף הקלטת שיחה שהגיעה ככל הנראה מקו החסידות, מה שמעלה חשש בקרב עשרות אלפי החסידים, כי לא רק השיחה הזו הוקלטה, אלא כל השיחות בהן יש סודות כמוסים של חסידי גור | כל הפרטים (חדשות חרדים)
יממה לאחר שפתחה חברת וואטסאפ את שירות השיחות הקוליות לכל משתמש שקיבל שיחה קולית ממי שכבר עושה שימוש בשירות החדש, מדווחים משתמשים כי מי שלא קיבל את השיחה המיוחלת עד עתה לא יוכל להוציא שיחות קוליות גם עם יזכה לקבל שיחה כעת (דיגיטל)
ווטסאפ תשיק על פי כל הסימנים את הגרסה הרשמית הכוללת שיחות קוליות בקרוב ממש. אך אם אין לכם סבלנות להמתין לגרסה הרשמית, קבלו את ההדלפה הכי חמה ברשת - אפליקציית ווטסאפ הכוללת שיחות קוליות להורדה לאנדרואיד (חדשות, דיגיטל)