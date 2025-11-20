טלטלה בחסידות הגדולה: על פי הפרסום הבוקר (חמישי) של אהרון רבינוביץ ב'הארץ', עולה חשש כי השיחות הכי אישיות ורגישות של עשרות אלפי חסידי גור, הוקלטו ונשמרו והן אף עלולות להתפרסם.

על פי הדיווח, במהלך דיון שנערך לאחרונה בבית דין בבני ברק, אחד הצדדים שלף הקלטת שיחה מקו החסידות, שיחה אישית של אחד החסידים עם נאמנו הקרוב ביותר והמזכיר של האדמו"ר מגור הרה"ח ר' יצחק ברוידא.

מדובר בקו שאלות, ששם עשרות אלפי החסידים יכולים להשאיר הודעה קולית למזכיר הרב ברוידא, והוא מפנה את השאלות לאדמו"ר, מה שאומר שכל הסודות הכי גדולים של החסידים נמצאים שם בקו.

כאמור במהלך דיון שנערך בבית הדין של בני ברק (של ר' ניסים), בין קרוב משפחה של הרב ברוידא לחסיד גור אחר, עמו יש לו ויכוח עסקי, שלף קרוב המשפחה של הרב ברוידא הקלטת שיחה מתוך קו החסידות.

על פי הדיווח, ההקלטה נשלפה רק לאחר שאותו קרוב משפחה הפסיד בפעם הראשונה בדיון והחליף מייצגים שטענו שיש להם חומר חדש שיכול להפוך את פסק הדין - החומר החדש הוא כמובן ההקלטה מתוך קו החסידות, מה שהעלה חשש ענק כי לא רק שיחה זו הוקלטה.

אמנם גם לאחר הערעור הדיינים לא שינו את החלטתם והותירו את הפסק על כנו, אך מיד לאחר הדיון החלה רעידת אדמה בחסידות, כאשר הבינו כי ייתכן שכל השיחות באותו קו מוקלטות ונשמרות היכן שהוא, כאמור בקו יש את כל הסודות הכי כמוסים של החסידים ובני משפחתם.

עורך דין שלמה אלבוים, חבר מועצה בעיריית בני ברק מטעם הגאון רבי שאול אלתר - שפרש מחסידות גור, אמר על המקרה ל'הארץ': "שמעתי על המקרה שהיה בבית הדין, עשיתי בירור מגורמים מוסמכים ושמעתי כי הכל אמת".

אלבוים גם ציין את החשש שלו, מכיוון שהיה בעבר גם חסיד גור וגם הוא העביר עניינים אישיים שלו בקו החסידות, והוא חושש שהכל שמור ושונאיו עתידים לשלוף את ההקלטות יום אחד; "זו מעילה אדירה באמון הציבור, וכולם אמורים להזדעזע מזה, במיוחד שאין לנו מושג מי הוא הגורם האחראי ששומר את ההקלטות".

חסיד גור אמר ל'הארץ': "אני מרגיש חשוף ונבגד, זה טלטל לי את הנפש, הרב ברוידא אמור להיות איש הסוד הכי גדול כולנו סמכנו עליו וראינו בו שליח נאמן, אני מקווה שזה יישאר כך".

הרב ברוידא עצמו אמר ל'הארץ': "אני לא יודע כלום על שמירת ההקלטות ואני לא ממש מעורב בעסקי הקרובים שלו ומה הם אומרים בבית הדין, אמנם מישהו אמר לי על זה אבל אני לא מעורב".

לגבי ההקלטות אמר הרב ברוידא: "אני לא בעל הקו טלפון, נתנו לי מספר טלפון ועם זה אני עובד, אני לא יודע כלום יותר מזה, אך בכל מקרה לא מדברים דברים אישיים כאן, רק ניתוחים, שידוכים, דברים כאלו. מי אחראי על הקו? אין לי מושג, לראשונה אני שומע שהשיחות מוקלטות".

בחסידות גור מסרו על הדיווח ל'הארץ': "מבדיקה שערכנו, אין אפשרות לבצע הקלטות בקו המדובר".