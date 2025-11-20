במהלך דיון פרטי שנערך בבית הדין, אחד מקרובי משפחתו של מזכירו האישי של האדמו"ר מגור, שלף הקלטת שיחה שהגיעה ככל הנראה מקו החסידות, מה שמעלה חשש בקרב עשרות אלפי החסידים, כי לא רק השיחה הזו הוקלטה, אלא כל השיחות בהן יש סודות כמוסים של חסידי גור | כל הפרטים (חדשות חרדים)
רבה הראשי של תל-אביב הרב ישראל מאיר לאו, פנה לראש העיר רון חולדאי, וביקש ממנו שלא לאשר את התקנה שתאפשר למרכולים לפעול בשבתות וחגים. "זעקת השבת פורצת מקירות ליבי ואיני יכול להחריש, ההצעה שלפניכם תגרום לא רק לחילול השבת, אלא אף לביטולה חלילה" כתב הרב לאו (חרדים,בארץ)