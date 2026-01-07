כיכר השבת
מצוקת הדיור והפתרון החסידי

מול הכפרים הערביים: כשהאדמו"ר מויז'ניץ בית שמש נעמד ליד גדר ההפרדה • צפו

לקראת הקמת השכונה החדשה "קריית נועם אלימלך": האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך סיור מקיף וממושך בעיר עמנואל • הרבי ביקר בתלמוד התורה, התפלל בבית המדרש 'קהל חסידים' וערך סיור ביטחוני מקרוב • עשרות משפחות מהחסידות צפויות לקבוע את מושבן בעיר כפתרון למצוקת הדיור • "רגע היסטורי בהתפתחות הקהילה" (חסידים)

האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

העיר עמנואל לבשה חג השבוע לרגל ביקור שערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, שהגיע לעמוד מקרוב על התקדמות הקמת השכונה החדשה – "קריית נועם אלימלך", המיועדת עבור עשרות משפחות מחסידי ויז'ניץ בית שמש המחפשות פתרון למצוקת הדיור.

את ביקורו פתח האדמו"ר בתלמוד התורה המקומי, שם התקבל בשירה ובזימרה על ידי ילדי החמד שקידמו את פני הקודש. הרבי הביע את קורת רוחו מהפריחה הרוחנית בעיר ובירך את התלמידים והמלמדים.

משם המשיך האדמו"ר לסיור מקיף ברחבי העיר ובאתרי הבנייה של השכונה החדשה. האדמו"ר ביקש לעמוד מקרוב גם על סידורי הביטחון, הגיע עד לגדר ההפרדה והשקיף לעבר הכפרים הערביים הסמוכים, תוך שהוא מקבל סקירה מפורטת על נהלי הבטיחות המוקפדים המגנים על תושבי העיר.

עם דמדומי חמה, הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה וערבית בהיכל בית המדרש "קהל חסידים", בראשותו של הגאון רבי שלמה קליין, בנו של הפוסק הגאון רבי משה שאול קליין. לאחר התפילה ערך הרבי שולחן לחיים, בו נשא האדמו"ר דברי ברכה על חשיבות ייסוד הקהילה החדשה על אדני התורה והחסידות.

במהלך היום הגדוש הגיעו ראש העיר וחברי מועצת העיר להתברך מפי הקודש, והציגו בפני האדמו"ר את תוכניות הפיתוח הנרחבות לעיר בכלל ולשכונה החדשה בפרט.

כפי המסתמן, עשרות משפחות של חסידי ויז'ניץ בית שמש כבר נערכות לרכישת דירות ב"קריית נועם אלימלך", צעד המפיח תקווה גדולה בקרב הזוגות הצעירים בקהילה ומהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותה של עמנואל כמרכז חסידי תוסס.

האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בביקור בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

במעמד מרטיט

||
1

צפו בתיעוד

|

רגעי פרידה

|

המושבניקים התרגשו

|

ביום ההילולא

||
2

צפו בגלריה

||
1

בְּסוֹד עַם קְרוֹבוֹ

||
2

לפי התקנות

|

קיבלו תשורה מיוחדת

||
2

לחיים בקודש פנימה

||
3

 שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים

|

במרכז בורו פארק

|

הממשיכים של הדור הבא

||
1

הפתעה בנאות דשא

|

וְקוֹיֵ ה' יַחֲלִיפוּ כֹחַ

||
1

אשרי עין ראתה

||
5

טיש עד אור הבוקר

||
2

עַטְרוֹתֵיהֶם בְּרָאשֵׁיהֶם

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר