העיר עמנואל לבשה חג השבוע לרגל ביקור שערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, שהגיע לעמוד מקרוב על התקדמות הקמת השכונה החדשה – "קריית נועם אלימלך", המיועדת עבור עשרות משפחות מחסידי ויז'ניץ בית שמש המחפשות פתרון למצוקת הדיור.

את ביקורו פתח האדמו"ר בתלמוד התורה המקומי, שם התקבל בשירה ובזימרה על ידי ילדי החמד שקידמו את פני הקודש. הרבי הביע את קורת רוחו מהפריחה הרוחנית בעיר ובירך את התלמידים והמלמדים.

משם המשיך האדמו"ר לסיור מקיף ברחבי העיר ובאתרי הבנייה של השכונה החדשה. האדמו"ר ביקש לעמוד מקרוב גם על סידורי הביטחון, הגיע עד לגדר ההפרדה והשקיף לעבר הכפרים הערביים הסמוכים, תוך שהוא מקבל סקירה מפורטת על נהלי הבטיחות המוקפדים המגנים על תושבי העיר.

עם דמדומי חמה, הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה וערבית בהיכל בית המדרש "קהל חסידים", בראשותו של הגאון רבי שלמה קליין, בנו של הפוסק הגאון רבי משה שאול קליין. לאחר התפילה ערך הרבי שולחן לחיים, בו נשא האדמו"ר דברי ברכה על חשיבות ייסוד הקהילה החדשה על אדני התורה והחסידות.

במהלך היום הגדוש הגיעו ראש העיר וחברי מועצת העיר להתברך מפי הקודש, והציגו בפני האדמו"ר את תוכניות הפיתוח הנרחבות לעיר בכלל ולשכונה החדשה בפרט.

כפי המסתמן, עשרות משפחות של חסידי ויז'ניץ בית שמש כבר נערכות לרכישת דירות ב"קריית נועם אלימלך", צעד המפיח תקווה גדולה בקרב הזוגות הצעירים בקהילה ומהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותה של עמנואל כמרכז חסידי תוסס.