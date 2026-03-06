כיכר השבת
כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ

שלא יתקרבו: ביצור מקום הרבי מקרעטשניף סיגעט למניעת גישת החסידים המבוסמים

בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ציינו השנה את שושן פורים הראשון מאז עלה האדמו"ר על כס ההנהגה | בטיש משתה היין שנערך ברוב פאר והדר, בשל העומס הרב וההתרגשות העצומה, הוקמה בהיכל במה ענקית ומגודרת סביב מקומו של האדמו"ר, שנועדה לאפשר את קיום הטיש כסדרו ולמנוע את דוחק החסידים המבוסמים ביין | במהלך הטיש עברו המוני החסידים בסך להתברך מפי האדמו"ר בכל מילי דמיטב | רגע מיוחד נרשם כאשר האדמו"ר עישן סיגריות כמנהג הקודש העתיק של צדיקי השושלת ביום הפורים, תוך שהוא משפיע ישועות וברכות לקהל חסידיו (חסידים)

פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
