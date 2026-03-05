לייקווד עיר התורה שבניו ג'רזי, פשטה השבוע צורה ולבשה מלכות בהיכלו של האדמו"ר מסקולען לייקווד, שהפך לתל תלפיות עבור המוני חסידים ותושבי העיר, שביקשו לטעום ולו מעט מן החמימות הסקולענאית המפורסמת.

מעמדי הקודש של יום הפורים החלו כבר בליל פורים, בעת קריאת המגילה בהיכל בית המדרש כאשר הרבי קרא את המגילה כמנהג אבותיו הקדושים, וכשהגיע לקריאת "עשרת בני המן", קרא האדמו"ר את שמות הצרורים בנשימה אחת ארוכה, רצופה ומדויקת, ללא כל הפסק.

בטישים המרוממים שערך האדמו"ר החדיר אש לוהטת בקרב החסידים, והרים את הציבור לגבהים של שמחה פנימית. הניגונים הסקולענאים המעוררים, שחלקם הולחנו בתוככי בתי הכלא ברומניה על ידי זקינו בעל ה"נועם אליעזר" זיע"א, הושרו ברגש רב.

במהלך הטיש, על פי המסורת העתיקה, עלה אל שולחן המלכות ה"פורים רב". בתוך האווירה המרוממת של הטיש, הצליח הרב לשלב בין ליצנותא דעבודה זרה לבין חידושי תורה מפולפלים, כשהוא משמח את הקהל וגם את האדמו"ר בפרפראות יפות ובמילתא דבדיחותא השזורה בפסוקי המגילה ומאמרי חז"ל.