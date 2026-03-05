כיכר השבת
"עשרת בני המן" בנשימה אחת | רגעי ההוד של יום הפורים בחצה"ק סקולען לייקווד

חצה"ק סקולען שבעיר התורה לייקווד לבשה חג ביום הפורים | צפו בתיעוד מרגעי ההוד בקריאת המגילה המדויקת, הברכה המרעידה את הלבבות בנשימה אחת, והאש החסידית שהמיסה את הקור האמריקאי בטיש המרומם בשילוב ה"פורים רב" והפרפראות (חסידים)

האדמו"ר מסקולען לייקווד באמירת עשרת בני המן בנשימה אחת (צילום: באדיבות המצלם)

לייקווד עיר התורה שבניו ג'רזי, פשטה השבוע צורה ולבשה מלכות בהיכלו של האדמו"ר מסקולען לייקווד, שהפך לתל תלפיות עבור המוני חסידים ותושבי העיר, שביקשו לטעום ולו מעט מן החמימות הסקולענאית המפורסמת.

מעמדי הקודש של יום הפורים החלו כבר בליל פורים, בעת קריאת המגילה בהיכל בית המדרש כאשר הרבי קרא את המגילה כמנהג אבותיו הקדושים, וכשהגיע לקריאת "עשרת בני המן", קרא האדמו"ר את שמות הצרורים בנשימה אחת ארוכה, רצופה ומדויקת, ללא כל הפסק.

בטישים המרוממים שערך האדמו"ר החדיר אש לוהטת בקרב החסידים, והרים את הציבור לגבהים של שמחה פנימית. הניגונים הסקולענאים המעוררים, שחלקם הולחנו בתוככי בתי הכלא ברומניה על ידי זקינו בעל ה"נועם אליעזר" זיע"א, הושרו ברגש רב.

במהלך הטיש, על פי המסורת העתיקה, עלה אל שולחן המלכות ה"פורים רב". בתוך האווירה המרוממת של הטיש, הצליח הרב לשלב בין ליצנותא דעבודה זרה לבין חידושי תורה מפולפלים, כשהוא משמח את הקהל וגם את האדמו"ר בפרפראות יפות ובמילתא דבדיחותא השזורה בפסוקי המגילה ומאמרי חז"ל.

פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בקריאת המגילה (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
מקהלת סקולען בטיש פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הפורים רב בפורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הפורים רב בפורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
הפורים רב בפורים בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

