מהפארנצעס ועד לקופת הצדקה | פורים בלתי נשכח של חסידי זוועהיל בביתר

שמחת הפורים בעיר מגוריו של האדמו"ר מזוועהיל בביתר עילית הרקיעה שחקים |היכל בית המדרש של החסידות הפך ללבה רותחת של התלהבות חסידית, כאשר השמחה גאתה ועברה כל גבול. בשיאו של הטיש, עודד האדמו"ר את השירה בידיו ובריקודין קדישין סוערים, כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים לדבקות עילאית | למחרת בבוקר, לאחר תפילת שחרית וקריאת המגילה, אסף האדמו"ר מעות לצדקה (חסידים)

פורים בחצה"ק זוויעהיל
פורים בחצה"ק זוויעהיל| צילום: צילום: שימי פ.
אש קודש לא תכבה
