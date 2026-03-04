כיכר השבת
דִּבְרֵי שָׁלוֹם

מסורת וקדושה ברחוב דבורה הנביאה | קריאת המגילה בצל האדמו"ר מקומרנא

בהיכל בית המדרש של חסידות קומרנא ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק התכנסו החסידים ביום הפורים לשמוע קריאת המגילה מפי האדמו"ר | בתוך בית המדרש שרר שקט מופתי שהופר רק בעת מחיית המן, אז רעשו החסידים והילדים כמנהג ישראל (חסידים)

האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)
האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)
האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)
האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)
האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)
האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)
האדמו"ר מקומרנא בקריאת המגילה (צילום: איתי קצב)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

שלהבת אש קודש

||
1

דִּבְרֵי שָׁלוֹם

|

הרבי עודד בעוז

|

החסידים עמדו נרעשים

|

נתנו הוראות לחברי המקהלה

|

כל הפושט יד

|

האזין בריכוז עילאי

|

יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

|

החסידים לא זזו מילימטר

|

בהיכל הישיבה

|

בבית המדרש הישן

|

כִּכְתָבָם וְכִזְמַנָּם

|

עת רצון מיוחדת

|

שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן לַיְּהוּדִים

|

דמות הוד קדומים

||
1

מתוך דבקות

||
1

הניגון שכבש את העולם היהודי

|

שלושים יום קודם החג

||
1

לציון שנה לחג בלאס אנג'לס

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר