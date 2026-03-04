דִּבְרֵי שָׁלוֹם מסורת וקדושה ברחוב דבורה הנביאה | קריאת המגילה בצל האדמו"ר מקומרנא בהיכל בית המדרש של חסידות קומרנא ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק התכנסו החסידים ביום הפורים לשמוע קריאת המגילה מפי האדמו"ר | בתוך בית המדרש שרר שקט מופתי שהופר רק בעת מחיית המן, אז רעשו החסידים והילדים כמנהג ישראל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:29