כיכר השבת
דמות הוד קדומים

הסנה בוער בשיכון ה': עבודת הקודש של האדמו"ר מלעלוב בעישון הסיגריה בפורים

מראות הוד קדומים נראו השנה בשיכון ה' בבני ברק, שם בהיכל בית המדרש המיתולוגי של אדמו"רי בית לעלוב, ערך האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל החג | לאורך כל שעות הטיש היה שרוי האדמו"ר בדבקות עילאית, כשהוא סוחף את הקהל למחוזות של התעלות | בשיא המעמד נראה האדמו"ר כמלאך ה' צבאות, כשהוא מעלה עשן בסיגריה כמנהג אבותיו הקדושים, באותם רגעים נשגבים הלהיב הרבי את החסידים בדברי התעוררות ובניגוני דבקות, תוך שהוא מחדיר בהם את קדושת היום הנשגב (חסידים)

פורים בחצה"ק לעלוב
פורים בחצה"ק לעלוב| צילום: צילום: שוקי לרר
