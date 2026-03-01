הוקרה לנגידים: האדמו"ר מסאטמר ערך שבע ברכות לתורמי בית המדרש המיתולוגי בראדני
לרגל שמחת נישואי נכדו, ערך האדמו"ר מסאטמר שמחת שבע ברכות מיוחד עבור נגידי החסידות ותומכי המוסדות | האירוע נערך כהוקרה לתורמים שנדבו סכומי עתק עבור פרויקט השיפוץ וההרחבה של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בוויליאמסבורג (חסידים)
בעיצומה של סופת השלגים העזה שפקדה את ארה"ב בשבוע שעבר, נערך הדינר השנתי המפואר לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של חסידות באבוב | המעמד נועד עבור גדולי נגידי החסידות ותומכי מוסדות התורה | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מבאבוב, שהגיע למרות מזג האוויר הסוער כדי לחזק את ידי תומכי המתיבתא|במהלך המסיבה נשא האדמו"ר אמרות קודש ובהמשך עברו הנגידים לפני האדמו"ר להתברך (חסידים)
קהל המונים של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מקראלי, בן לבנו הרה"ג ר' אליעזר הורוביץ וחתן האדמו"ר מזלאטשוב. עב"ג הכלה, בת הרב יואל פיש, בן הרה"ג ר' ישראל פיש אב"ד האדאס | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג (חסידים)
בערב שב"ק האחרון נחגגה בעיר ביתר שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף • האדמו"ר מאמשינוב, הממעט בדרך כלל בקבלת כיבודי סנדקאות, הגיע במיוחד לעיר ושימש כסנדק • הרך הנימול נקרא "יצחק לייבוש" על שם זקנו גאב"ד ראדומישלא זצ"ל שנפטר השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל השמחה במעונו של העסקן הנמרץ הר"ר משה מארגערטען, יו"ר ארגון 'צדק' העוסק בפדיון שבויים עבור אחינו בני ישראל היושבים בכלא בארה"ב, ערך לכבודו האדמו"ר ממונקאטש, זקן אדמו"רי בורו פארק, מסיבת שבע ברכות מיוחדת במעונו. במעמד השתתפו חשובי אדמו"רי בורו פארק, לצד עסקנים בכירים ואישי ציבור נכבדים (חסידים)
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת הנישואין לבת האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב, עם החתן החשוב, בן הרה"ג רבי מאיר ישראל בראנדוויין, בן האדמו"ר מסטרעטין וחתן הגה"צ אב"ד דראהביטש | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, שבאו לשוש ולשמוח בשמחת האדמו"ר הנערץ המתגורר בבורו פארק (חסידים)
מחזה מפעים במונרו: כמה מתלמידי המתיבתא הפתיעו את האדמו"ר מסאטמר במפגן צבאי משעשע לכבוד חודש אדר • התלמידים התחפשו לחיילים אמריקאים והצדיעו לרבי בשמחת הברית לנינו, נכד לחתנו הגה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי, רב ביהמ"ד 'אבני צדק' בעיר • צפו בתיעוד המשעשע (חסידים)
בשיא המתח הביטחוני ובצל מתקפת הטילים מאיראן: רגעי הוד והתעלות נרשמו בצאת השבת, כאשר עם הישמע קול האזעקות המפלחות את חלל העיר בני ברק, הורה האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונת 'מתחם הסופרים' לחסידיו לעבור למרחב המוגן • שם, בין כתלי חדר המדרגות, הפכה הסכנה לשירה אדירה של דבקות וביטחון בהשם • דוגמה אישית של מנהיג עדה אשר שומר על ההנחיות (חסידים)
בשכונת פרדס כץ בבני ברק נערכה אמש (רביעי) שמחת הווארט לרגל אירוסי נכד האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ נפתלי הירץ פלינטנשטיין, הכלה היא נכדת הגאון רבי אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ, בת לחתנו הרב אברהם אנגלרד מדאברא | בשמחה השתתפו קהל נכבד ואישי ציבור, כאשר עין מיוחדת תפס מפגשם המשותף של בני הדודים – האדמו"רים לבית ביאלה, שישבו יחדיו בשולחן המזרח (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הגיע השבוע לביקור בסניף כיתות ט' וראה את הבחורים חובשים כובעי 'קסקט' • האם מה שהחל כיוזמת 'פורים רב' עשוי להפוך לתקנה קבועה שתחסוך להורים אלפי דולרים? • בעקבות מודל החיקוי המוצלח של עשרות הישיבות בארץ שהחלו לנהוג כך • כל הפרטים (חסידים)
חסידי אשלג ציינו השבוע ברוב עם באתרא קדישא מירון את הילולת משה רבנו, בשילוב מעמד לחיזוק לימוד הזוהר בעיון • בשיא האירוע מסר האדמו"ר מאשלג שיעור כללי, ובסיום המעמד חילק קוביות סוכר לישועה • לאחר מכן יצא הקהל לתפילה וריקודים בחצר הציון (חסידים)
קהל חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשבוע האחרון בשמחת נישואי בן האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ויליאמסבורג, עם הכלה נכדת האדמו"ר מנדבורנה לינסק | בשמחה נראתה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, בראשות האדמו"ר מקרעטשניף קרית עטה שהגיע במיוחד מארץ הקודש לשוש בשמחת אחיו | צפו בתיעוד (חסידים)
הכנה דרבה לקראת שבת זכור: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים, שעה קצרה לפני כניסת השבת, למסור שיעור עיוני ושיחת חיזוק לאלפי בחורי החסידות | השיעור יעסוק בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' | ראשי הישיבות של בעלזא ישתתפו במעמד (חסידים - עולם הישיבות)
ימי השמחה של חודש אדר בחצר הקודש באבוב 45 נפתחו כבר עם כניסת ראש חודש | ביום הראשון של ר"ח, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור במיוחד לתלמידי הישיבות קטנות 'חכמת שלמה' ו'קדושת שלמה', כהוקרה על הצטיינותם המיוחדת בעבודת התפילה לאורך הזמן | ביום השני של ר"ח, ערך הרבי את השולחן לכלל החסידים, שם כבר הופיע ה'פורים רב' דמתא לבוש כדבעי עם בגדי הפורים, תוך שהוא משמח את לב הקהל במילתא דבדיחותא לקראת החג (חסידים)
בחצר הקודש נדבורנה ירושלים מציינים היום, ז' באדר, י"ד שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל| אמש (שני), לאחר תפילת ערבית, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו, הרבי סיים את הש"ס ובהמשך נשא דברות קודש במשנתו של אביו בעל ההילולא זצ"ל | לאחר הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש ב'אוהל בית נדבורנה' במרומי הר הזיתים. שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
באולם אירועים בירושלים נצפה השבוע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הידוע ככהן מיוחס, כשהוא משמש ככהן הפודה בפדיון הבן לאחד מחסידיו | כדרכו בקודש, בסעודת המצווה נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות, בהם עמד על סגולתה וכוחה של מצוות פדיון הבן (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד "אדירי התורה" למצטייני כולל 'מתיבתא להוראה' בעיה"ק ירושלים, שבראשות בנו יקירו וחביבו הרה"צ רבי שלום עוזר הגר | במהלך המעמד שמעו הנאספים דברי נועם מפי הרבנים, וזכו לקבל את ברכת הקודש מהאדמו"ר בצירוף שי נאה – גביע ויז'ניץ לקידוש (חסידים)
