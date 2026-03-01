כיכר השבת
הוקרה לנגידים: האדמו"ר מסאטמר ערך שבע ברכות לתורמי בית המדרש המיתולוגי בראדני

לרגל שמחת נישואי נכדו, ערך האדמו"ר מסאטמר שמחת שבע ברכות מיוחד עבור נגידי החסידות ותומכי המוסדות | האירוע נערך כהוקרה לתורמים שנדבו סכומי עתק עבור פרויקט השיפוץ וההרחבה של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בוויליאמסבורג (חסידים)

שבע הברכות בסאטמר (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
