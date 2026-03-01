כיכר השבת
הכל רשום מלמעלה

חכם עדיף מנביא: בעל הלוח המוכר שחזה את הקורונה חזה גם את חיסול חמינאי

בניגוד לסבבים קודמים, בחצרות הקודש טרם פורסמו מופתים על ידיעת המבצע 'שאגת הארי' מראש • מי ששוב מפתיע הוא הרה"ג מרדכי גנוט, שציין בלוחו המפורסם תחזית על ליקוי חמה באדר ומות "מלך מהמלכים" • כזכור, הרב גנוט היה הראשון שחזה בכתב את התפרצות מגפת הקורונה • צפו בצילום מתוך הלוח (חרדים)

הרה"ג מרדכי גנוט מוקף בתלמידים (צילום: שוקי לרר)

בעוד מערכת הביטחון וכלל ישראל נמצאים בעיצומו של מבצע '', רבים בציבור החרדי מבחינים בתופעה מעניינת, שעות ארוכות חלפו מאז פתיחת המערכה, ועדיין לא פורסמו מופתים או גילויים מאף חצר קודש על אדמו"ר או רב שחזה את המבצע מראש או נתן ברכה ספציפית ליציאה לקרב. נראה כי הפעם גורם ההפתעה היה מוחלט גם במישור הזה.

אולם, מי ששוב מצליח להפעים את הציבור הוא הרה"ג מרדכי גנוט, בעל המחבר של הלוח המונומנטלי 'דבר בעיתו'.

בבדיקה שנערכה בלוח השנה ליום כ"ט בשבט, נמצאת הערה מרטיטה המבוססת על מקורות קדומים, הרב גנוט מציין כי אם יחול ליקוי חמה בחודש אדר, הרי שזהו סימן לכך ש"מלך מהמלכים והשלטונים הידועים בעולם ימות, ויקום אחר תחתיו".

את דבריו חתם הרה"ג גנוט בתפילה: "הרחמן יצילנו מכל רע, צער והפסד, עגמת נפש ודאבון לב". בתיאורו ליום הפורים הקרב, הוא מוסיף ומציין כי המצב הנוכחי הוא "סימן לא טוב לשונאיהם של ישראל, ואות לרעת האומות".

אין זו הפעם הראשונה שבעל ה'דבר בעיתו' מכה גלים בתחזיותיו המדויקות הנשענות על סודות גרמי השמיים והמסורת. כזכור, בשנת תש"פ היה הרב גנוט הראשון שחזה והתריע בלוחו על בואה של מגפת הקורונה עוד לפני שמישהו בעולם שיער את עוצמת האירוע.

כעת, כשהדי המלחמה נשמעים היטב, דבריו של הרב גנוט מקבלים משנה תוקף ומעוררים שיח רב בקרב לומדי הלוח וחסידיו, התוהים האם אנו עומדים בפני שינוי סדרי עולם בהנהגת האומות כפי שרמז בכתביו.

6
נביא מנבא את מה שעתיד להיות, במפורש ובפומבי. מוטב לא לחפש דברים לא מפורשים ולאחר מעשה לייחס להם דברי נבואה, זה מוסיף כבוד אלא גורע.
מאיר
לא אמרו שהוא נביא, הוא סה"כ מסתמך על מקורות ומבין בזה
מה מפריע לך
5
במה הרב גנוט מפתיע, הריגת חמיני היה ברור שהולך לקרות, ועל איזה ליקוי חמה באדר הוא מדבר.
יוסף
4
שעד פורים ננצח ב"ה
אבל רבי דויד כבר אמר בשבוע שעבר

