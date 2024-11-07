בניגוד לסבבים קודמים, בחצרות הקודש טרם פורסמו מופתים על ידיעת המבצע 'שאגת הארי' מראש • מי ששוב מפתיע הוא הרה"ג מרדכי גנוט, שציין בלוחו המפורסם תחזית על ליקוי חמה באדר ומות "מלך מהמלכים" • כזכור, הרב גנוט היה הראשון שחזה בכתב את התפרצות מגפת הקורונה • צפו בצילום מתוך הלוח (חרדים)
מאות אברכים צורבא דרבנן התאספו כמידי שנה לכינוס 'קנין הוראה' בראשות הגה"צ רבי אליעזר דוד שפירא אב"ד צאנז בבני ברק אשר נשא את דבר ההוראה לפני האברכים היקרים | מי שנצפה עומד בין האברכים כאחד האדם, היה הגאון הנודע רבי מרדכי גנוט בעל מחבר 'לוח דבר בעתו' המחשיב עצמו כאחד מתלמידי הרב | צפו בתיעוד (חרדים)
הרב מרדכי גנוט, מחבר הספר הפופולרי "לוח דבר בעיתו", חזה את מועד חיסולו של הצורר אוסאמה בן-לאדן * "צוררים ושודדים (אחמדניג´אד, צ´אווס, לאדן) אובדים מן העולם", כותב הרב גנוט, כשהוא מציין גם מועד - "תחילת השנה". על-פי התורה תחילת השנה בחודש ניסן (יהדות, אקטואלי)
כשברקע רועמים התותחים בגבול הצפון וכמה מערי הדרום נתונות למתקפת רקטות, נשמעים קולותיהם של גדולי ישראל המזהירים מפני מלחמה קשה הממשמשת ובאה. ´החלבן´ אמר שתפרוץ מלחמה, הרב ברלנד ציין את כ"ב אב כיום שבו היא תפרוץ, ומחבר לוח "דבר בעתו" מוכיח ממפת הכוכבים (יהדות)