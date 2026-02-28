האזינו: ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבי העיר

ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבים - צילום: Chaim Goldberg/Flash90 ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבים | צילום: צילום: Chaim Goldberg/Flash90 10 10 0:00 / 1:21 ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבים ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בהודעה שנשלחה לתושבי העיר בני ברק אומר ראש העיר חנוך זייברט כי בשבת קראנו את פרשת ''זכור'' וזכרנו את מחיית עמלק, אך לצערנו פרצה בה מלחמה שהקשתה על השמחה.