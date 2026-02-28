כיכר השבת
מבצע "שאגת הארי"

האזינו: ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבי העיר

בהודעה שנשלחה לתושבי העיר בני ברק אומר ראש העיר חנוך זייברט כי "ברוך השם, השבת עברה בשלום ובניסי ניסים לא היו פגיעות בנפש בעירנו" | הוא הבהיר כי לא יתקיימו לימודים במוסדות | האזינו להודעה המלאה (חרדים)

3תגובות
ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבים
ההודעה של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט לתושבים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בהודעה שנשלחה לתושבי העיר אומר ראש העיר חנוך זייברט כי בשבת קראנו את פרשת ''זכור'' וזכרנו את מחיית עמלק, אך לצערנו פרצה בה מלחמה שהקשתה על השמחה.

"ברוך השם, השבת עברה בשלום ובניסי ניסים לא היו פגיעות בנפש בעירנו", אומר ראש העיר.

ראש העיר הוסיף כי חובתנו להמשיך ולהישמר ולהישמע להוראות פיקוד העורף מצילות החיים.

לגבי מוסדות החינוך הבהיר ראש העיר כי לאור המצב, מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך בעיר, אולם בגני הילדים הגננות יקיימו למידה מרחוק. ראש העיר הטעים כי חשוב שכל ילד יקבל את תשומת הלב המגיעה לו.

הוא סיים את הודעתו בתקווה שנזכה לראות בשבוע זה את הישועה הגדולה, וכי 'ליהודים הייתה אורה ושמחה', שנצליח לחגוג את ימי הפורים כראוי.

0 תגובות

3
במקום הודעות בבקשה שלח כסאות ומזרנים למקלטים כמו כל עירייה נורמאלית
יואל
2
חבל שהרמקולים לאורך השבת היו הפוכים ממה שצריך, כשהיו אזעקות שצריך להיכנס למקלטים, המסרים היו שאפשר לצאת מהמרחב המוגן. עיר שמתנהלת באופן נורא ומביש. רצים למקלטים ונופלים במדרכות שבורות, הרי זבל ועכברים מתרוצצים.
בני ברקית
1
הרב זייברט אתה גדול הדור הלואי ואזכה לברכה ממך
ישראל יעקבובויץ

כיכר השבת
