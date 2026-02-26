כיכר השבת
תחסוך להורים הון עתק

המהפכה מעבר לאוקיינוס | האם בחורי סאטמר יתחילו לחבוש 'קסקט'?

האדמו"ר מסאטמר הגיע השבוע לביקור בסניף כיתות ט' וראה את הבחורים חובשים כובעי 'קסקט' • האם מה שהחל כיוזמת 'פורים רב' עשוי להפוך לתקנה קבועה שתחסוך להורים אלפי דולרים? • בעקבות מודל החיקוי המוצלח של עשרות הישיבות בארץ שהחלו לנהוג כך • כל הפרטים (חסידים)

8תגובות
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)

בעיצומם של ימי חודש אדר, הגיע השבוע האדמו"ר מסאטמר לביקור בסניף תלמידי כיתה ט' של התלמוד תורה בראשות הרב יואל שפיצר. האדמו"ר סייר בין הכיתות, התעניין אצל המנהלים על סדרי הלימוד והביע את שביעות רצונו מקול התורה.

במהלך הסיור נרשם מחזה מעניין: עשרות תלמידים נצפו חובשים לראשם כובעי קסקט חסידיים, במקום כובעי הסאמט המסורתיים. בתחילה נדמה היה כי מדובר ביוזמה פנימית של ה"פורים רב" של אחת הקבוצות, אולם מתברר כי מאחורי המחזה מסתתר דיון רציני בהנהלת מוסדות סאטמר.

ל"כיכר השבת" נודע כי בימים אלו בוחנת הנהלת התלמוד תורה את האפשרות להנהיג את חבישת הקסקט כחובה לכלל תלמידי כיתות ט' בכל הסניפים, בדומה למודל המצליח בקהילות רבות בארץ ישראל.

הדיון בשינוי הלבוש החל בעקבות ביקורו האחרון של האדמו"ר בארץ ישראל בפרשת תולדות. האדמו"ר, שהתרשם מהבחורים החובשים קסקט במהלך ימות השבוע, הציע לבחון את יישום המהלך גם בארצות הברית. המטרה המרכזית, הקלה משמעותית על נטל ההוצאות של ההורים.

כזכור, המאבק במחירי הכובעים אינו חדש. לפני מספר שנים, עם הזינוק במחירי כובעי הסאמט, התאחדו עשרות מנהלי תלמודי תורה וראשי ישיבות בארץ ישראל והורו לתלמידים לעבור לחבישת קסקט בימות החול. כיום, למעלה מ-90 ישיבות קטנות וחסידויות מרכזיות בארץ כבר אימצו את התקנה.

הנתונים הכלכליים מדברים בעד עצמם, בעוד מחיר כובע סאמט רגיל זינק בשנים האחרונות מ-600 שקלים לכ-1,400 שקלים בממוצע, מחיר הקסקט עומד על כ-100 שקלים בלבד. במוסדות סאטמר מקווים כי באם המהלך יצא לפועל בס"ד, זה יוביל לחיסכון של אלפי דולרים לכל משפחה, במיוחד במשפחות ברוכות ילדים.

האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בסיור בין ילדי החמד שחבשו קאסקט (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
לא ברור מה יחבשו נערי החמד בשבת. האם קפלוש סאמט או קאסקט?
קפלוש
קאסקט עד שהיה זקן
יואל
5
רעיון נפלא מלא חן יהודי של פעם. הוקסמתי למראה הנהדר.
יהודי
4
עם הזמן גם מחירי הקסקטים יעלו למחירים כמו כובעים
אני

עוד בחסידים ואנ"ש

מזל טוב

||
2

תחסוך להורים הון עתק

||
8

צפו בתיעוד

|

אחים בלב ובנפש

||
3

בשעה טובה ומוצלחת

||
1

שעה קצרה לפני שבת

|

נכנס לתפקיד

|

רוֹעֶה נֶאֱמָן הָיָה

||
2

קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר

|

ברוב הוקרה והערכה

|

בבית החסידים

|

לקראת ההילולא ולרגל היארצייט

|

העתירו בתפילות

|

בשילוב סיום הש"ס

||
2

צהלה ושמחה

||
1

מפגן של כבוד

||
1

העתירו בתפילות

||
1

ניחוח של פעם

||
2

ענבי הגפן

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר