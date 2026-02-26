המהפכה מעבר לאוקיינוס | האם בחורי סאטמר יתחילו לחבוש 'קסקט'?

בעיצומם של ימי חודש אדר, הגיע השבוע האדמו"ר מסאטמר לביקור בסניף תלמידי כיתה ט' של התלמוד תורה בראשות הרב יואל שפיצר. האדמו"ר סייר בין הכיתות, התעניין אצל המנהלים על סדרי הלימוד והביע את שביעות רצונו מקול התורה.

במהלך הסיור נרשם מחזה מעניין: עשרות תלמידים נצפו חובשים לראשם כובעי קסקט חסידיים, במקום כובעי הסאמט המסורתיים. בתחילה נדמה היה כי מדובר ביוזמה פנימית של ה"פורים רב" של אחת הקבוצות, אולם מתברר כי מאחורי המחזה מסתתר דיון רציני בהנהלת מוסדות סאטמר.

ל"כיכר השבת" נודע כי בימים אלו בוחנת הנהלת התלמוד תורה את האפשרות להנהיג את חבישת הקסקט כחובה לכלל תלמידי כיתות ט' בכל הסניפים, בדומה למודל המצליח בקהילות רבות בארץ ישראל.

הדיון בשינוי הלבוש החל בעקבות ביקורו האחרון של האדמו"ר בארץ ישראל בפרשת תולדות. האדמו"ר, שהתרשם מהבחורים החובשים קסקט במהלך ימות השבוע, הציע לבחון את יישום המהלך גם בארצות הברית. המטרה המרכזית, הקלה משמעותית על נטל ההוצאות של ההורים.

כזכור, המאבק במחירי הכובעים אינו חדש. לפני מספר שנים, עם הזינוק במחירי כובעי הסאמט, התאחדו עשרות מנהלי תלמודי תורה וראשי ישיבות בארץ ישראל והורו לתלמידים לעבור לחבישת קסקט בימות החול. כיום, למעלה מ-90 ישיבות קטנות וחסידויות מרכזיות בארץ כבר אימצו את התקנה.

הנתונים הכלכליים מדברים בעד עצמם, בעוד מחיר כובע סאמט רגיל זינק בשנים האחרונות מ-600 שקלים לכ-1,400 שקלים בממוצע, מחיר הקסקט עומד על כ-100 שקלים בלבד. במוסדות סאטמר מקווים כי באם המהלך יצא לפועל בס"ד, זה יוביל לחיסכון של אלפי דולרים לכל משפחה, במיוחד במשפחות ברוכות ילדים.