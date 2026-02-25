ברקע ההכנות לסבב השיחות בז'נבה מחר, שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף אמר במפגש עם תורמי איפא"ק בוושינגטון אתמול כי ממשל טראמפ דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה ללא מועדי פקיעה ויהיה בתוקף ללא הגבלת זמן, כך לפי בכיר בארה"ב ושני מקורות נוספים המעורים בנושא.

לפי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, וויטקוף אמר כי "הנחת היסוד שאיתה אנחנו מתחילים את המו"מ עם האיראנים היא שאין סעיפי דמדומים. בין אם נגיע להסכם ובין אם לא - ההנחה שלנו היא: אתם צריכים להתנהג יפה לשארית ימי חייכם".

הוא הדגיש כי שני נושאים קריטיים נוספים במשא ומתן הם העשרת האורניום של איראן והמאגר של 10,000 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה נמוכה וברמה גבוהה שבידי איראן.

וויטקוף אמר כי כעת מתקיים מו"מ על הסכם הגרעין בין ארה"ב לאיראן בלבד, אך ציין כי אם יושג הסכם, ממשל טראמפ ירצה לראות שיחות המשך על תמיכת איראן בארגוני טרור ועל תוכנית הטילים האיראנית, בהשתתפות מדינות מהאזור.

וויטקוף ויועצו וחתנו של טראמפ, קושנר, צפויים להיפגש מחר, יום חמישי בז'נבה עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כדי לדון בהצעה מפורטת להסכם גרעין שנוסחה על ידי איראן. הפגישה בז'נווה תהיה ככל הנראה ההזדמנות האחרונה להשיג פריצת דרך דיפלומטית.

הנשיא טראמפ אמר בנאום מצב האומה שלו הלילה כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי למשבר עם איראן, אך במקביל פרס שורה של טיעונים להצדקת מלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית.