מבצר אלקטרומגנטי: הנשק הבלתי נראה של איראן שיעוור את צה"ל

בימים האחרונים מתרחשת תמורה מבצעית משמעותית בארכיטקטורת ההגנה האווירית של איראן. צילומי לוויין של תאגיד איירבוס, שפורסמו לראשונה בתחקיר של WORLD DEFENSE NEWS, חושפים כי טהרן לא מסתפקת עוד בפריסת מערכות טילים מתקדמות - היא מנסה ליצור 'מעטה אלקטרוני' שיסנוור את מכ"מי המערב ברגע האמת. המהלך מעיד על הבנה איראנית עמוקה: המלחמה הבאה תתחיל בשיבוש אלקטרוני מאסיבי, עוד לפני שהטיל הראשון יישלח.

המוקד המרכזי של הפריסה החדשה הוא אזור חריזק, הממוקם בשער הכניסה הדרומי לבירה האיראנית. שם, בעמדות מבוצרות, הוצבו סוללות ה-S-300 הרוסיות המוכרות - אך הפעם הן מלוות במערכת ייחודית שמעוררת דאגה רבה בקרב מומחי ההגנה. מדובר במערכת ה-COBRA V8, שנחשבת ל'הנדסה הפוכה' של מערכת הלוחמה האלקטרונית הרוסית המתקדמת KRASUKHA-4. יכולותיה של מערכת זו כוללות הצפה של מכ"מים של מטוסי AWACS ושיבוש מערכות הנחיה של טילים מבוססי לוויין.

סוללת הגנה אווירית רוסית מדגם S-300 ( צילום: שאטרסטוק )

הלוגיקה האיראנית מאחורי השילוב הזה ברורה: הם מבינים שגל התקיפה הראשון של ישראל או ארצות הברית לא יתחיל בטיל, אלא בשיבוש אלקטרוני מאסיבי שנועד להעלים את מטוסי התקיפה מעיני מערכות ההגנה. על ידי שילוב בין 'אמצעים קינטיים' - כלומר טילי ה-S-300 המסוגלים ליירט מטוסים וטילים - לבין 'אמצעי ספקטרום' כמו מערכת ה-COBRA V8, טהרן מנסה ליצור סביבה מבצעית שבה המטוסים המתקדמים בעולם יהפכו ל'עיוורים' ברגע המכריע. כידוע, ארצות הברית וישראל משלימות בימים אלה פריסת כוחות חסרת תקדים במזרח התיכון, הכוללת מעל 300 מטוסי קרב מתקדמים ומערך תדלוק אווירי עצום. המהלך האיראני נועד להתמודד בדיוק עם איום זה - על ידי יצירת 'בועת שיבוש' שתקשה על כלי הטיס המערביים לפעול ביעילות מלאה.

כוחות הצי האמריקאי אירופה-אפריקה/הצי השישי של ארה"ב. ( צילום: כוחות חיל הים האמריקאי | חשבון רשמי )

השאלה המרכזית כעת היא האם הטכנולוגיה האיראנית, שחלקה מבוסס על הנדסה הפוכה של מערכות רוסיות, תעמוד מול היכולות המתקדמות של חיל האוויר הישראלי. ישראל השקיעה שנים רבות בפיתוח יכולות לוחמה אלקטרונית מתקדמות, והמערכות שלה עברו מבחן אש בתקיפות קודמות באיראן ובסוריה. יחד עם זאת, הפריסה האיראנית החדשה מעידה על למידה והסתגלות מהירה מצד טהרן.

יצוין כי בימים האחרונים מתרחשות מחאות נרחבות באוניברסיטאות באיראן, כאשר סטודנטים מפגינים נגד המשטר ותולים בובות מבזות של המנהיג העליון. המתיחות הפנימית באיראן, לצד הלחץ החיצוני, מעמידה את המשטר בפני אתגרים מרובים - ואולי זו הסיבה שהוא משקיע משאבים כה רבים בחיזוק ההגנה על הבירה.

המערכת החדשה שנפרסה באזור חריזק מצטרפת למערך הגנה אווירי נרחב שאיראן בנתה בשנים האחרונות, הכולל מערכות מקומיות כמו 'באבר' ו'ח'ורדאד' לצד מערכות רוסיות מתקדמות. השילוב בין יכולות קינטיות ואלקטרוניות הופך את ההגנה על טהרן למורכבת יותר, אך עדיין לא ברור אם זה יספיק מול כוח אווירי מתואם של ישראל וארצות הברית.

בעולם התעופה הצבאית, היכולת לשבש מערכות אלקטרוניות נחשבת לא פחות חשובה מהיכולת לירות טילים. איראן, שלמדה לקחים מהתקיפות הישראליות הקודמות, מנסה כעת ליצור שכבת הגנה נוספת שתקשה על תקיפות עתידיות. השאלה היא האם 'חומת הפלדה' הזו תעמוד ביום המבחן, או שהיא תתפורר מול הטכנולוגיה המתקדמת של חיל האוויר הישראלי.