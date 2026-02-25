נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין אמש (שלישי) את חברי קבוצת ההוקי קרח שזכו במדליית זהב אולימפית, לביקור קצר בלשכתו בחדר הסגלגל.

הקבוצה אף זכתה להיות נוכחת במהלך נאומו של טראמפ בגבעת הקפיטול, לאור ההישג הגדול לראשונה מאז 1980.

במהלך נאומו, הודיע טראמפ כי יעניק לשוער הקבוצה את מדליית החירות הנשיאותית, העיטור האזרחי הגבוה ביותר שקיים לאחר שהצליח לעצור 41 שערים.

רגע משעשע נרשם בזמן הביקור של הקבוצה המנצחת בחדר הסגלגל, כאשר אחד השחקנים הציע לנשיא לענוד את מדליית הזהב שלו בזמן הצילום המשותף.

הנשיא, שידוע באהבתו הרבה לזהב נענה בשמחה למחווה והצהיר: "אני לא מחזיר את זה". השחקן שהציע את המדליה שלו אמר לנשיא: "אני אחליף את זה בעט".