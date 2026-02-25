כיכר השבת
ביקש מהדמוקרטים לעמוד לכבודו וקרא: "אתם צריכים להתבייש" | העימותים הסוערים ב"מצב האומה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התעמת הערב במספר הזדמנויות עם מתנגדיו בקונגרס, בין היתר כאשר ביקש מהדמוקרטים לקום ולהריע לכבודו | לעבר חברת הקונגרס המוסלמית אילאהן עומאר קרא הנשיא "תתביישו לכם", וגינה את החלטת שופטי העליון - שלושה מתוכם שמרנים (חדשות)

אולם בית הנבחרים בוושינגטון הפך הלילה (רביעי) לזירת עימות חזיתית במהלך נאום "מצב האומה" של הנשיא , שנקטע שוב ושוב על ידי קריאות מחאה חריפות.

בשיא האירוע, הנשיא הפסיק את דבריו והטיח בחברות הקונגרס אילהאן עומאר ורשידה טלאיב את המילים "אתן צריכות להתבייש בעצמכן", זאת לאחר שהן קראו לעברו "אתה הרגת אמריקאים" וכינו אותו "הנשיא המושחת ביותר".

​במקביל לחילופי הדברים הקשים, נרשמה תקרית חריגה כאשר חבר הקונגרס אל גרין הניף שלט מחאה בתוך האולם והוצא ממנו בכוח על ידי קצין המשמר.

המהומה התגברה כאשר הנשיא דרש מהמחוקקים לעמוד לאות הזדהות עם מדיניותו, ומשאלו סירבו, הגיב טראמפ בבוז ואמר כי מדובר בבושה שהם אינם מגלים כבוד לאזרחי המדינה. כך, במשך דקה וחצי הריע לנשיא טראמפ צד אחד בלבד של האולם, כאשר הצד השני יושב דומם.

​הנאום, שנמשך שעה ו-48 דקות וקבע שיא היסטורי כנאום הארוך ביותר שניתן במעמד זה, נשא טון תקיף במיוחד גם כלפי מערכת המשפט. בנוכחות שופטי בית המשפט העליון, הגדיר טראמפ את פסיקתם האחרונה שביטלה את מדיניות המכסים שלו כ"פסיקה מצערת", והבהיר כי ימשיך לפעול בדרכים חלופיות לעקוף את החלטתם.

​בעוד חברי המפלגה הרפובליקנית הגיבו בתשואות רמות ובקריאות "USA", האגף הדמוקרטי באולם נותר ברובו שקט או שהגיב בקריאות ביניים קולניות. חלק מהמחוקקים בחרו לענוד סיכות מחאה הדורשות את חשיפת מסמכי ג'פרי אפשטיין, נושא שעלה אף הוא בצעקות מהקהל במהלך דברי הנשיא.

​האירועים הסוערים הסתיימו רק לאחר חצות, כאשר הנשיא עזב את האולם בצל קיטוב חסר תקדים בין הרשויות.

