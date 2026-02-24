כיכר השבת
דיווח: הרודן מצפון קוריאה מינה את בתו בת ה...13 לראש כוחות הגרעין 

העברת השליטה המשפחתית במדינה הקיצונית: דיווחים בדרום קוריאה מצביעים על כך שבתו בת ה-13 של מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, קים ג'ו-אה, מונתה לראש כוחות הגרעין | לפי הדיווח, היא למעשה מקבלת דיווחים מגנרלים ונותנת להם הוראות (בעולם)

הממשלה בדרום קוריאה השיגה מידע מודיעיני לפיו בתו בת ה-13 של מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, קים ג'ו-אה, מונתה לתפקיד הנחשב "מנהלת הלשכה הכללית לטילים וגרעין" של צבא צפון קוריאה. לאחרונה, קים ליווה את בתו לאתרי שיגור גרעיניים וטילים, והיא תועדה עומדת לצידו.

העיתון "צ'וסון אילבו" דיווח כי הממשלה קיבלה מידע מודיעיני לפיו היו"ר קים מינה את בתו לתפקיד "מנהלת הלשכה הכללית לטילים", ושהיא למעשה מקבלת דיווחים מגנרלים ונותנת להם הוראות.

בעוד שג'אנג צ'אנג-הא הוא רשמית מנהל הלשכה הכללית לטילים, בתו של היו"ר קים ממלאת למעשה תפקיד זה. מידע זה מצביע על כך שתוכניתו של היו"ר קים היא להבטיח שבתו תשיג שליטה מוקדמת בצבא.

בדו"ח לוועדת המודיעין של האסיפה הלאומית ב-12, הצהיר שירות המודיעין הלאומי כי הוא מאמין שבתו של היו"ר קים עברה משלב "הכשרה" לשלב "שליטה", מכיוון שהיא השתתפה באירועים הקשורים לצבא וסיפקה משוב על מדיניות מסוימת.

מאז הופעתה הראשונה בתקשורת הממלכתית ב־2022, נצפתה קים ג’ו-אה לצדו של אביה באירועים מרכזיים, בהם מצעדים צבאיים וניסויי טילים. שירות המודיעין של דרום קוריאה העריך בעבר כי היא מועמדת בולטת לרשת את אביה, אך הדגיש כי הנושא עדיין פתוח.

