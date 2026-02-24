כיכר השבת
החייאה על כר הדשא 

שחקן נשמה: הקפטן שהציל את חייו של השחף באמצע המשחק

דרמה בלתי צפויה על מגרש הכדורג: שחף שחלף בשמי המגרש נפגע מכדור עוצמתי וצנח מחוסר הכרה אל הדשא | קפטן הקבוצה פתח בהחייאה  והמציל את השחף הפצוע (חדשות בעולם)

רגע הפגיעה בשחף
רגע הפגיעה בשחף| צילום: צילום: רשתות חברתיות
רגע הפגיעה בשחף (צילום: רשתות חברתיות)

משחק כדורגל באיסטנבול קיבל תפנית דרמטית ובלתי צפויה שהשאירה את השחקנים והקהל פעורי פה. מה שהחל כעוד התמודדות ספורטיבית שגרתית, הפך תוך רגע למבצע הצלה רפואי בשידור חי.

התקרית התרחשה בדקה ה-22 של המשחק. השוער בעט בכדור בעוצמה כדי להרחיקו מרחבת העונשין. אולם, הכדור פגע בטעות ובאופן מדויק בשחף שעף באותו רגע מעל המגרש. הציפור, שספגה מכה ישירה, צנחה אל הדשא כשהיא מחוסרת הכרה לחלוטין.

השחקנים, שהבינו מיד שמשהו אינו כשורה, עצרו את המשחק ומיהרו לעבר הציפור הפגועה. בעוד שחלקם עמדו המומים, קפטן הקבוצה, לא היסס וניגש לבצע בשחף "עיסוי לב", לאחר פעולות החייאה מורטות עצבים, השחף החל להראות סימני חיים ראשונים, הזיז את עיניו ואת רגליו.

לאחר הסיוע הראשוני על המגרש, השחף הועבר להמשך טיפול אצל וטרינרים. בדיווחים האחרונים נמסר כי אף על פי שהציפור עדיין אינה מסוגלת לעוף, היא כבר מצליחה לעמוד בביטחון על רגליה.

בסיום המשחק, התברר כי הקבוצה ששחקנה פגע בציפור הפסידה בתוצאה הסופית. למרות האכזבה מההפסד, הקפטן צ'אטאן הבהיר כי סדרי העדיפויות שלו היו ברורים: "הצלת יצור חי הייתה חשובה הרבה יותר מהמיקום בטבלת הליגה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

