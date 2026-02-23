10 10 0:00 / 15:47

זה היה אמור להיות ליל שבת שקט, אך עבור יוסי סרגובסקי, המנחה המוכר, הוא הפך לסיוט הגדול של כל הורה. "הילד שלי חטף וירוס במעון כמו שקורה להרבה ילדים, וכבר עברנו פרכוס חום במעון ביום חמישי," משחזר יוסי בקול רועד. "בליל שבת, באמצע הלילה, אני ניגש למיטה לתת לו בקבוק וקולט שמשהו לא בסדר. הילד רועד לי בידיים, כחלון מסביב לשפתיים. הבנתי שקורה משהו מפחיד ממש".

במקום להישאב ללחץ, האינסטינקט של יוסי פעל מיד: "התקשרתי לאיחוד הצלה. ידעתי שהם ממש פה, השכנים בבניין, החברים מבית הכנסת". תוך דקות ספורות הופיעו בפתח הדלת מרדכי גולדמן וחנוך חיים. "איך שהם נכנסו – נרגעתי. בסיטואציה כזאת אתה אבוד, והם המלאכים בכתום שנותנים לך ביטחון". האבחנה המהירה: כשהמדחום מטעה למרות שהמדחום הדיגיטלי בבית הראה 37.6 מעלות בלבד, המתנדבים לא ויתרו. חנוך חיים משחזר: "נגעתי בילד והרגשתי שהוא 'אש'. אמרתי ליוסי שמשהו פה לא הגיוני. ביקשתי למדוד שוב, ופתאום המדחום הראה 39.8. הבנו מיד שזה פרכוס חום קלאסי והתחלנו בפעולות קירור". מרדכי גולדמן, שהגיע לזירה היישר מגן משחקים סמוך ללא רכב או ציוד, מוסיף: "קיבלתי את ההזנקה ב'מירס' ופשוט רצתי לבניין. שם פגשתי אופנוען נוסף של הארגון שהתארח ברחוב. זה הכוח של המתנדבים – אנחנו בכל מקום, בכל רגע". מתי הופכים למציל חיים? כשנשאלו מה גרם להם לעזוב הכל ולהצטרף למערך המתנדבים, התשובות היו מרגשות: מרדכי גולדמן: "החלום שלי תמיד היה ללמוד רפואה. הטריגר הסופי היה המראות באסון מירון. החלטתי שאני חייב להיות שם כדי להציל חיים".

"החלום שלי תמיד היה ללמוד רפואה. הטריגר הסופי היה המראות באסון מירון. החלטתי שאני חייב להיות שם כדי להציל חיים". חנוך חיים: "אצלי זה קרה ב-7 באוקטובר. שמעתי את הסיפורים מהחברים בשטח והרגשתי שאני חייב לתת מעצמי. אני מעסה בכיר, ובהתחלה ניסיתי לארגן להם ימי ספא, אבל הם אמרו לי 'זה לא הזמן ליהנות'. אז פשוט נרשמתי לקורס בבית שמש".

חיים חנוך עם התינוק שהציל בשבת האחרונה

נס בבית שמש ונס בבית ה'מלמד'

במהלך הראיון, חשף חנוך חיים מקרה נוסף מהשבת האחרונה בבית שמש: "ב-15:30 הוזנקתי לתינוק בן 5 שבועות שלא נשם. עליתי 3 קומות ברגל, חיברנו דפיברילטור, והמשכנו החייאה עד שהדופק חזר. במוצאי שבת ביקרתי אותו ב'שערי צדק' כשהוא אוכל מבקבוק. זה נס גלוי".

גם משה מנס, נהג האמבולנס וחובש בכיר, שיתף בסיפור אישי מימיו כ'מלמד': "דפקו אצלי בדלת בטירוף והגישו לי תינוקת שנחנקה מניילון. היא הייתה בלי דופק. בזכות קורס עזרה ראשונה שעשיתי במסגרת תעודת ההוראה, ביצעתי החייאה של 7 דקות עד שהיא חזרה לעצמה. זה מה שדחף אותי להיות נהג אמבולנס".

המסר הסופי: "צאו ללמוד"

בסיום הראיון, פנו המתנדבים לצופים במסר ברור:

"חברים, צאו ללמוד. השניות הראשונות האלה, החמצן שמגיע למוח בדקות הראשונות בזכות עיסויים נכונים – זה מה שקובע אם הבן אדם יחיה ובאיזה מצב הוא יתעורר. אל תחכו למקרה הבא".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!